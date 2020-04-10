صور.. رئيس مدينة الحسينية يحيل موظفا للتحقيق لإلقائه خضار الباعة على الأرض

الشرقية - إيمان مهنى

قرر على الصناديلى رئيس مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، إحالة موظف إشغالات تابع للوحدة المحلية بالناصرية، لاستعماله القسوة مع البائعين خلال فض سويقة قرية البكارشة .

وأوضح رئيس المدينة، أنه فور رصده واقعة قيام الموظف باستعمال القسوة وإلقاء الخضروات والأقفاص على الأرض لإجبار الباعة على مغادرة السوق، قرر إحالته للتحقيق، مضيفا لـ " اليوم السابع "، أن عملية فض الأسواق يجب أن تتم دون استعمال هذه الطرق، لافتا إلى أن موظفى المجلس يبذلون جهودا كبيرة لفض الاسواق و تطهير المنشآت .

وكان ترأس محمد عبد المنعم رمضان رئيس الوحده المحليه بالناصرية بفض سوق البكارشة بناحية الوحده المحليه بالناصريه بالقوة الجبرية لمنع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قام بمتابعه أعمال تطهير وتعقيم مبنى الوحده المحليه والشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق الوحده المحليه للوقاية من الفيروسات.

كانت صدرت تعليمات بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

و بمنع تنظيم و أقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

وأكدت محافظة الشرقية، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .



جانب من فض السوق وإلقاء الخضار على الأرض



جانب من فض السوق وإلقاء الخضار على الأرض