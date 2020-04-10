صور.. حملة مكبرة لتطهير وتعقيم شوارع مدينة أبو حماد بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

نفذت رئاسة مركز ومدينة أبو حماد، بمحافظة الشرقية، برئاسة وإشراف الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبو حماد، وبإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، حملة مُكبرة لتطهير وتعقيم شوارع المدينة، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" المُستجد، والحد من انتشاره، واستهدفت الحملة رش وتعقيم وتطهير شوارع المدينة والمنشآت الحكومية وأماكن رفع القمامة والصناديق الخاصة بالقمامة في الشوارع والميادين الرئيسية، بالإضافة إلى أماكن تجمعات القمامة والباعه الجائلين.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .

وهى حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة اعتبارًا من الثامنة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالى، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص من 8 مساء حتى 6 صباحاً، إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية بما فيها محلات بيع السلع والمولات من 5 مساء حتى 6 صباحا مع الإغلاق الكامل يومى الجمعة والسبت، إغلاق جميع المقاهى والكافتيريات والكازينوهات وكل ما يقدم أنشطة تسلية وترفيه بشكل كامل، إغلاق جميع المطاعم وما يماثلها من محال ومنشآت مع اقتصار العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل فقط ،تعليق تقديم جميع الخدمات للوزارات والمحافظات للمواطنين مثل السجل المدنى والجوازات والشهر العقارى وتراخيص البناء باستثناء مكاتب الصحة، إغلاق كل النوادى الرياضية والنوادى الشعبية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ، واستمرار العمل بقرار مجلس الوزراء بتخفض حجم العاملين فى المصالح الحكومية والقطاع العام 15 يوما أخرى، باستثناء المستشفيات والمراكز الطبية والعاملين بهم.



حملة مكبرة لتطهير وتعقيم شوارع مدينة أبو حماد بالشرقية



حملة مكبرة لتطهير وتعقيم شوارع مدينة أبو حماد بالشرقية