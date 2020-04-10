صور.. حملة مكبرة لتطهير الشوارع يومى الجمعة والسبت بمطروح لمواجهة "كورونا"

مطروح - حسن مشالي

تواصل أجهزة محافظة مطروح، عملها يومياً في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وشهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، طابور اصطفاف وعرض لجميع الجهات المشاركة في أعمال الرش والتطهير، أمام محطات تحلية مياه البحر بمدينة مرسي مطروح، قبل انطلاق حملة تطهير شاملة، على مدار يومي الجمعة والسبت، في جميع مراكز ومدن المحافظة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي تتخذها محافظة مطروح للوقاية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقدم محافظ مطروح، الشكر لجميع الجهات المشاركة، من القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، ومجلس مدينة مرسي مطروح، وجميع المدن التي استعدت في مدنها بطابور اصطفاف في التوقيت ذاته، بجميع المعدات المواتير الرش ومواد التطهير، وكذلك الحماية المدنية ومديريات الصحة و الزراعة والطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإضافة إلى الشباب المتطوعين.

وانطلقت سيارات ومعدات طابور الاصطفاف، في حملة رش وتطهير بشوارع مدينة مرسي مطروح وقري شرقي وغرب المدينة، لتنفيذ أعمال تطهير للشوارع والمناطق والمنشآت العامة.

على جانب آخر تواصل أجهزة محافظة مطروح، عملها يومياً ووقت حظر التجوال، واستغلال خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا، بتنفيذ أعمال رش وتطهير الشوارع والأرصفة بسيارات فناطيس المياه المخلوطة بالمواد المطهرة، وسيارات رش المبيدات للقضاء على الحشرات الطائرة، مع تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة.

ويعمل مجلس مدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، تحت إشراف اللواء وليد المعداوي رئيس المدينة، والدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، خلال فترة المساء بشكل يومي، عقب بداية تطبيق حظر التجوال، في رش الشوارع الرئيسية، بالمياه المخلوطة بالمواد المعقمة والمطهرات، كما يتم رش المبيدات عن طريق سيارات مجلس المدينة بالشوارع، وتجمعات مقالب القمامة، لمنع انتشار الأوبة والأمراض عن طريق الحشرات الطائرة

و تقوم أجهزة مجلس مدينة مرسى مطروح، بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى، والمتطوعون ومؤسسات المجتمع المدني، خلال فترة النهار، بتطهير الأماكن والمنشآت العامة، ومحطة القطار ومواقف الأتوبيسات والسيارات، إلى جانب 5 نقاط للتمركز على الطرق عند مداخل المدينة، لتطهير وتعقيم جميع أنواع السيارات، أثناء مرورها بالشوارع أو دخولها المدينة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتعمل نقاط التمركز الـ 5 للرش والتطهير بالكيلو 21 و 15 على طريقي السلوم وسيوة ومدخل المدينة بالكيلو 21، لتطهير السيارات بكافة أنواعها، بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب، ضمن خطة المدينة للتطهير والتعقيم.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم توقيع الكشف الطبي، بالمساح الحراري، علي القادمين لمدينة مرسي مطروح، وتفعيل تعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتكثيف حملات تعقيم وتطهير المصالح الحكومية ودور العبادة المساجد والمدارس، مع التوعية بفيروس كورونا، في وسائل الإعلام المختلفة بالإضافة الي وضع ملصقات لنشر طرق الوقاية منه، وطرق انتشاره لتوعيه المواطنين.



اصطفاف سيارات تطهير شوارع مطروح



جانب من اصطفاف معدات تطهير شوارع مطروح





اصطفاف سيارات تطهير شوارع مطروح



رئيس شركة مياه مطروح مع فرق تطهير الشوارع



فرق التطهير قبل انطلاقها لتنفيذ الحملة بمطروح

