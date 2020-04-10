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صور.. حملات نظافة وتعقيم بشوارع الأقصر خلال حظر التجوال

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:20 ص
صور.. حملات نظافة وتعقيم بشوارع الأقصر خلال حظر التجوال قيادات الأقصر يتابعون حملات النظافة والتعقيم الليلية وتطبيق حظر التجوال
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد اللواء أشرف موافي سكرتير عام محافظة الأقصر، جولة ليلية بشوارع وميادين المحافظة وذلك لمتابعة تطبيق قرار إغلاق كافة المحال التجارية والحرفية، ابتداء من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 6 صباحاً، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء ضمن حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وفي إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بضرورة المتابعة اليومية لكافة الخدمات.

وتم خلال الجولة متابعة أعمال التطهير والتعقيم، ورفع الاشغالات ومتابعة أعمال النظافة وإزالة النفايات أولاً بأول، حيث تم التأكيد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات وظهور مدينة الأقصر بالشكل اللائق، وجاء ذلك خلال جولة داخل مدينة الأقصر شملت شوارع المطحن، وأسفل كوبرى أبو الجود، وشارع مدرسة الصنايع، وصلاح سالم وتفرعاتهم، وشارك في الجولة السكرتير المساعد للمحافظة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم، ورئيس مدينة الأقصر العميد أيمن الشريف، ومسئولى المتابعة الميدانية بديوان المحافظة العميد محمد عياد وحاتم جابر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وكانت قد أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم، اليوم، أنه فى إطار تطوير الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد 19"، بدءاً من مساء اليوم، حيث سيبدأ تنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الوزراء، والتى تم تعميمها على المراكز والمدن والمديريات الخدمية بالمحافظة، والتى تتضمن:- (حظر انتقال المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية أو التحرك على جميع الطرق من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً لمدة أسبوعين، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التي يُقدرها مأمورو الضبط القضائي، وتوقف جميع وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ويُستثنى من هذا القرار السيارات التي تنقل المواد والسلع الغذائية والخضراوات بكافة أنواعها).

1 قيادات الأقصر يتابعون حملات النظافة والتعقيم الليلية
 قيادات الأقصر يتابعون حملات النظافة والتعقيم الليلية

 

جولات لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع
جولات لمتابعة تطبيق حظر التجوال بالشوارع

 

رجال النظافة خلال تجميل شوارع مدينة الأقصر بحظر التجوال
رجال النظافة خلال تجميل شوارع مدينة الأقصر بحظر التجوال

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