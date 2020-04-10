صور.. حملات تعقيم لشوارع قرى الدير وكومير ومواقف السيارات جنوب الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

واصل رجال مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر بقيادة المهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، اليوم الجمعة، أعمال الرش وتعقيم والتطهير للشوارع والمنشآت والمؤسسات المختلفة، وذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لتنفيذ خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، باستكمال أعمال لتطهير والتعقيم بكل المنشآت والشوارع على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأكد المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا - فى بيان صحفى - أنه تم التنسيق مع جميع الجهات لرش وتعقيم جميع المناطق الحيوية بالمدينة والقرى، حيث تقوم الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا بأعمال رش وتعقيم الشوارع والميادين والأماكن العامة، وتم العمل بشوارع قرية الدير وقرية كومير والنجوع وموقف السيارات وشوارع المدينة، موضحاً أن أعمال التطهير مستمرة فى كل الأماكن داخل المركز وذلك بمجهودات مركز ومدينة إسنا وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس الخميس، انطلاق مبادرة مميزة ومختلفة من نوعها، وذلك بعنوان "بنات تتحدى كورونا"، وذلك دعماً لجهود الدولة فى مواجهة فيروس كورونا، حيث قامت لأول مرة مجموعة من الفتيات بالمساهمة برش وتعقيم عدد من الشوارع والميادين والمنشئات الحيوية بمدينة إسنا، وذلك بناء على توجيهات ومشاركة المهندس محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة التكاتف لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقام الفريق النسائى خلال فعاليات المبادرة "بنات تتحدى كورونا" برش وتعقيم وتطهير كنيستى الأم دولاجى وكنيسة السيدة العذراء مريم بجانب تعقيم الشوارع بالمدينة.

فيما أعلن الدكتور محمد الوكيل، مدير إدارة الطب البيطرى بإسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة العمل على قدم وساق، فى أعمال التعقيم والتطهير لكافة مواقع ومنشآت التأمينات الاجتماعية والمعاشات ومكاتب البريد بمدينة إسنا، وكذلك المدارس التى تم تخصيصها لصرف المعاشات للمواطنين على مدار الأيام الماضية.



حملات تعقيم لشوارع قى الدير وكومير والنجوع ومواقف السيارات



تطهير وتعقيم مواقف السيارات بإسنا



تعقيم مواقف السيارات بمحافظة الأقصر



جانب من تعقيم سيارات الأجرة بإسنا



جانب من تعقيم شوارع القرى جنوب الأقصر