صور .. تفريق تجمعات الأهالى والصيادين بمنطقة بحرى بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة لمتابعة إغلاق الشواطىء بنطاق الحى ،وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الأسكندرية بإغلاق جميع شواطئ الإسكندرية أمام الجمهور ، حرصا على سلامة المواطنين ، وضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد

وشن حى الجمرك حملة مكبرة بقيادة نجوى أمين ، رئيس حي الجمرك ،ويتواجد سكرتير عام الحي والإدارات المعنية من المتابعة الميدانية وإشغال الطريق ووحدة التدخل السريع والمشروعات ،تم اليوم متابعة إغلاق الشواطىء بنطاق حي الجمرك والتأكد من خلوها من المواطنين ، و تفريق تجمعات الصيادين بإستخدام مكبرات الصوت

فيما واصل الحى أعمال التطهير والتعقيم بحلقة الأسماك لليوم الثالث على التوالي، كإجراء إحترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وقام الحي اليوم برش وتطهير حلقة الأسماك لليوم الثالث على التوالي ، مع استمرار ذلك صباحا ومساءا طبقا للتعليمات

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء



استمرار تطهير حلقة السمك



حلقة السمك



حملات كورنيش بحرى