صور.. تعقيم المنشآت الحكومية والشوارع بأبو كبير وبلبيس فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس ومدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، اليوم، برئاسة اللواء سامى علام، رئيس المدينة، بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، حملات مكبرة، لنظافة وتعقيم المنشآت الحكومية والشوارع والميادين العامة بنطاق المدينة، وذلك بناء على توجيهات من محافظ الشرقية، بتكثيف حملات التعقيم للمنشأت لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن فض الأسواق والتجمعات بالمدن والقري.

وقامت الحملات بتعقيم الأكمنة الأمنية وكارتة تحصيل رسوم بلبيس، ومبنى الإدارة التعليمية، ومكاتب البريد، وسوق الجملة، والشوارع والميادين العامة، حرصا على صحة المواطنين، كما تم فض بعد التجمعات للباعة الجائلين بعدد من الشوارع.

وذلك تنفيذا لقرار لدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رقم ( 3857) بمنع تنظيم وإقامة الاسواق الاسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات السويقات الشعبية والباعة الجائلين بنطاق كل مركز ومدينة وغلق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساء، وذلك فى ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

كما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية، اليوم، بإشراف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بتوجيه حملات مكبرة لنظافة وتعقيم المنشأت الحكومية والشوارع والميادين العامة بنطاق مدينة أبوكبير، وذلك بناء على توجيهات من محافظ الشرقية، بتكثيف حملات التعقيم للمنشأت لمواجهة فيروس كورونا، فضلا عن فض الأسواق والتجمعات بالمدن والقري.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحى ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبى على الوافدين للمحافظة.



حملات مكبرة لتعقيم الأكمنة والمنشأت الحكومية بمدينة بلبيس بالشرقية



حملات مكبرة لتعقيم الأكمنة والمنشأت الحكومية بمدينة بلبيس بالشرقية



حملات مكبرة لتعقيم الأكمنة والمنشأت الحكومية بمدينة بلبيس بالشرقية



حملات مكبرة لتعقيم الأكمنة والمنشأت الحكومية بمدينة بلبيس بالشرقية



حملات مكبرة لتعقيم الأكمنة والمنشأت الحكومية بمدينة بلبيس بالشرقية



حملات مكبرة لتعقيم الأكمنة والمنشأت الحكومية بمدينة بلبيس بالشرقية