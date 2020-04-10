صور.. تطهير 9 قرى فى المنيا وحملات توعية للوقاية من فيروس كورونا

المنيا- حسن عبد الغفار

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص، أعمال الإجراءات الاحترازية والوقائية بقرية نزلة اسمنت واتليدم وجريس و ابيوها وأبو قرقاص البلد و بنى حسن الشروق و بنى موسى و بنى عبيد لمواجهة كورونا .

وأكد العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية لاعمال تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة بقرية نزلة اسمنت واتليدم وجريس وابيوها وأبوقرقاص البلد و بنى حسن الشروق و بنى موسى و بنى عبيد و المنشآت و المصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بالقرى وجميع الشوارع الرئيسية و الجانبية بالقرى .

وأصدر رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.

وكان اللواء أسامه القاضي محافظ، المنيا وجه بالاستمرار في قيام الأجهزة المعنية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق ومحطات الوقود وتشديد الرقابة على منافذ البيع لمكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار، والتنسيق المستمر مع جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وشن حملات على المخالفين، مع تشديد الرقابة على أماكن تخزين السلع والمنظفات والمطهرات مع توافر جميع الاشتراطات الصحية والوقائية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المستجد .

هذا وقد اتخذت المحافظة عددا من الاجراءات الاحترازية، لضبط الاسواق ومنع تلاعب التجار بالمواطنين، واستغلال ما تمر به البلاد، للخروج بالوطن من هذه الازمة.



جامن من التطهير



جامن من التطهير