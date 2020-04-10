صور.. تطهير المنشآت الصحية ودور العبادة ومحطات السكك الحديدية بالشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات تطهير وتعقيم ضد فيروس كورونا، وترأس المهندس وجيه صدقى رئيس مركز ومدينة أبو كبير حملة التطهير داخل نطاق الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة أبوكبير تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وبإشراف كمال يوسف إبراهيم نائب رئيس المركز وجودت محمد عبدالحليم نائب رئيس المركز وأحمد حامد عطا سكرتير عام مركز ومدينة أبوكبير، وشملت الحملة تطهير جميع شوارع القرى التابعة للوحدات المحلية وجميع دور العبادة والمنشآت الحكومية بنطاق الوحدات المحلية القروية.

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوكبير الإستمرار بالعمل على قدم وساق وذلك فى إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيام بحملات النظافه والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشأت الحكومية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية التى إتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من إنتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أن وعى المواطن الشرقاوى بأهمية دوره فى المرحلة الحاليه التى تمر بها البلاد فى مواجهه أزمة فيروس كورونا ومدى إلتزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقيتات حظر التجوال، هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

وعلى جانب آخر، قامت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، والفرق التابعة للإدارات الصحية بالمحافظة، بالإستمرار فى أعمال التطهير اليومية لجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت العامة، منها محلات بيع الطيور، ومراكز الشرطة، والسجون، ومحطات السكك الحديدية، ومواقف السيارات، وماكينات الصرافة، والمحال التجارية، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وغيرها، حيث تم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وأماكن التجمعات، وتم الرش بالكلور بالنسب المحددة طبقا لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية..

وفى سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه العمومية، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، ومحلات بيع الأسماك، وتنظيف الطيور، والمجازر، والقيام بأعمال الترصد الحشرى لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات فى المقاومة الصباحية والمسائية فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وقدم وكيل الوزارة الشكر لجميع فريق العمل على المجهود المكثف المتواصل والمستمر والمكثف يومياً، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.



جانب من أعمال التطهير



جانب من أعمال التطهير