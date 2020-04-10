صور.. تشميع محل بلاى ستيشن بمنطقة فلل الجامعة بالشرقية لمخالفته قرار الحظر

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة ثناء فوزي، رئيس الحي بالاشتراك مع مباحث قسم شرطة ثان، من تشميع محل " بلاي ستيشن " في منطقة فلل الجامعة وذلك لمخالفته الإجراءات الإحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال مرور رئيسة الحي على شوارع نطاق الحي للتأكد من إلتزام المحلات التجارية والمقاهي بقرار حظر التجوال المفروض من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا لمنع التجمعات حفاظا على أرواح المواطنين، وتحفظت رئيسة الحي على الشاشات والكراسي والطاولات وتم إيداعها بمخازن الحي وتحرر مخضر بذلك.

وذلك تنفيذا لقرار لدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية رقم ( 3857 ) بمنع تنظيم وإقامة الاسواق الاسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات السويقات الشعبية والباعة الجائلين بنطاق كل مركز ومدينة وغلق المحال التجارية من الساعة الخامسة مساء، وذلك فى ظل الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قد أعلن عن تدعيم الأكمنة الأمنية الثابتة والمتواجدة على مداخل ومخارج المحافظة والأخرى الفاصلة بين محافظه الشرقية والمحافظات الأخرى بفرق طبية وقائية يتكون كل فريق من مراقب صحي ومتطوعين مدربين من جمعية الهلال الأحمر مزودين بالمهمات الوقائية لتوقيع الكشف الطبي علي الوافدين للمحافظة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أمر رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية ، بالدفع بسيارات محملة بمكبرات صوتية لتجوب الشوارع والقرى والنجوع والكفور لتوعية المواطنين بتنفيذ قرارات دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، موجها مدير مديرية الأوقاف بتشغيل مكبرات الصوت بالجوامع لحث المواطنين بضرورة الالتزام بتنفيذ تلك القرارات .