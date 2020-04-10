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صور.. السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:38 م
صور.. السكة الحديد تواصل تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة كورونا السكة الحديد تواصل أعمال تعقيم وتطهير القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا
كتب رضا حبيشى

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واصلت هيئة السكة الحديد أعمال التطهير والتعقيم للمحطات والقطارات بمختلف خطوط السكة الحديد على مستوى الجمهورية من مطروح حتى أسوان ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا، مع الاستمرار في توفير ولصق ملصقات التوعية بالمحطات والقطارات عن الفيروس وأعراضه وطرق الوقاية منه.

كانت هيئة السكة الحديد أطلقت حملة موسعة لتطهير القطارات والمحطات وتعقيمها ضد فيروس كورونا، ضمن إجراءات وزارة النقل للمحافظة على القطارات والمحطات نظيفة دائما ضد فيروس كورونا، حيث يقوم بتنفيذ الحملة عمال النظافة بتطهير وتعقيم القطارات ودورات المياه بها، مع تعليق ملصقات فى المحطات والقطارات للتوعية بالفيروس وأعراضه وكيفية التصرف فى حالة شعور الراكب بأعراض محتملة للفيروس.

وقالت المنشورات التى تم لصقها فى المحطات والقطارات إن الحالات المشتبه فى إصابتها هى أى شخص يعانى من ارتفاع درجة الحرارة حتى 38 درجة مئوية فأكثر بجانب وجود كحة، أو أى مخالط لحالة مؤكدة لفيروس كورونا المستجد أو أحد العاملين أو المترددين على أماكن تقديم الرعاية الصحية التى تم الإبلاغ عن وجود حالات إصابة مؤكدة بها أو أى مريض كان محجوز بالمستشفى وله تاريخ سفر أو إقامة بدولة الصين.

وأضافت المنشورات أن الحالات المؤكدة هى المشتبهة التى تم تأكيد إصابتها معمليا بعدوى فيروس كورونا، مؤكدة أن أى حالات مؤكد يشتبه فى إصابتها أو ظهور أعراض الفيروس عليها يتم الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لوزارة الصحة رقم 105.

السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (1)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (2)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (3)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (4)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (5)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (6)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (7)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (8)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (9)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (10)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (11)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (12)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (13)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (14)
 
السكة الحديد تواصل أعمال التعقيم (15)

السكة الحديد

تطهير القطارات

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