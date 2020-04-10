صور .. التصدى لـ 13 حالة بناء مخالف بأحياء الاسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

كثفت أحياء الإسكندرية ، حملات التصدى للبناء المخالف ،وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بالتصدي بكل حزم لأعمال البناء المخالف بنطاق المحافظة ومنعها في المهد، وفي ضوء استغلال المخالفين لتوجه الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد.

و قد كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي شرق كافة الجهات المعنية بالحي لرصد ومتابعة كافة الاعمال المخالفة ،وبالمرور الميداني تلاحظ وجود أعمال بناء مخالفة بشارع الزهور في خورشيد بعزبة الشيخ، وبمعاينة وحدة التدخل السريع اتضح وجود بناء مخالف بالطابق الثالث علوي بأحد العقارات، تم إيقاف العمل على الفور وإزالة المخالف.

وتلقي الحى بلاغ عن وجود شروع في بناء مخالف بالطريق الزراعي ،و إنتقلت وحدة التدخل السريع لموقع البلاغ وتبين وجود سور مخالف، تم تسليمه لمقاول الهدم من خلال لجنة الإزالة، كما تحفظت الحملة على كافة أدوات ومواد البناء بالموقع ، كما تلاحظ وجود شدة خشبية بالطابق الثاني علوي بأحد العقارات بمنطقة خورشيد القبليه بجوار مزلقان السكه الحديد، تم حلّها على الفور ومصادرتها وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين

وتحت اشراف حمدى عبد العليم شامه رئيس حى المنتزه أول ، شن الحى حملة بقيادة ـحمد ابراهيم سكرتير عام الحى حملة لتنفيذ قرارات الإزالة ويرافقه كلا من رئيس وحده الازاله والتدخل السريع ،العضو القانوني ،مهندس التنظيم ،مقاول الهدم ،القول الامني المكبر لقسم شرطه منتزه ،حيث تم تنفيذ قرار الازاله رقم 188لسنه 2020 للقطعه رقم 128 شارع عثمان بن عفان مع شارع القدس ارض نوفل وتم ازاله وتكسير اعمده الدور العاشر علوي ، كما تم تنفيذ قرار الازاله الصادر بحق العقار خلف المدرسه المتحده ومدرسه ابو عقاده السيوف ، إزاله وتكسير اعمده الدور السابع علوي

فيما تم شن حملة للتصدى لظاهرة البناء المخالف وايقاف الأعمال حيث تم ايقاف أعمال بناء جزء من الدور الخامس عشر والتحفظ علي مواد البناء وذلك خلف 17 شارع إسكندر إبراهيم.

وفى حى العامرية شدد محمد عبدالله رئيس حى العامرية ثان بضرورة مواصلة شن الحملات لمجابهة مخالفات البناء ، حيث شن الحى حمله مكبرة بقيادة رئيس الحى و مدير أشغال طريق ورئيس وحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية ، و تم إيقاف أعمال شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى بنجع حبون خلف مدرسة حبون ، إيقاف اعمال شدة خشبية لسقف بالدور الثاني علوى وتم التحفظ على خلاطة بالسفن خلف الملعب الاوروبى، فك شدة خشبية لسقف بالدور الأرضى خلف البحوث الناصرية القديمة، إزالة أعمدة بالد ورالارضى خلف البحوث الناصرية القديمة.

و فى حي العامرية أول ،و بناء علي تعليمات اللواء سمير صدقي رئيس حي العامرية أول ، قامت إدارة إشغال الطريق وإدارة المتابعة الميدانية ،بإزالة سور بمنطقة العامرية شارع حضانة نفوسة،إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة عبدالقادر شارع الترعة والتحفظ على مواد البناء ،إيقاف أعمال شدة خشبية بمنطقة عبدالقادر شارع 13على الترعة .



بناء مخالف



عقار مخالف



مخالفات البناء