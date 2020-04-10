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صور.. الإسكندرية تشن حملات مكبرة لاسترداد أراضى الدولة وإزالة الأبنية المخالفة

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:41 م
صور.. الإسكندرية تشن حملات مكبرة لاسترداد أراضى الدولة وإزالة الأبنية المخالفة إزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة التنمية المحلية، فى بيان لها اليوم الجمعة، جهود محافظة الإسكندرية فى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لاسترداد حق الدولة وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية أو التعدى على أراضى أملاك الدولة بكافة المحافظات.

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن الحملات التى تقوم المحافظات بإشراف المحافظين ونوابهم وسكرتيرى العموم، أسفرت عن 500 حالة إزالة لتعديات على أراضى أملاك الدولة واستعادة حوالى مليون متر مربع ، و2500 حالة إزالة لمخالفات البناء بإجمالى 40 ألف متر مربع ، 2100 حالة إزالة لتعديات وبناء على الأراضى الزراعية بمساحات حوالى 1200 فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .

وأكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية على الجهود التى يقوم بها المحافظين ونوابهم وكافة قيادات الإدارة المحلية وقوات إنفاذ القانون والجهات المعنية بالمحافظات التى تحافظ على هيبة الدولة وترسى مبدأ تنفيذ القانون بكل حسم، مناشدًا كافة المواطنين بضرورة الالتزام بالقوانين الخاصة بعمليات البناء والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية للإبلاغ عن أى مخالفات من بعض المواطنين حتى يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها حرصاً على اعلاء مصالح الوطن والبعد عن اَى مصالح شخصية .

وشدد شعراوى، على أن المحافظات ستواصل جهودها على مدار اليوم لإزالة كافة مخالفات المبانى والتعديات على أراضى أملاك الدولة أو البناء على الأراضى الزراعية بمنتهى الشدة والحزم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الفورية فى هذا الشأن .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالتعاون مع مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون ، تقوم بترسيخ هيبة الدولة ولن تسمح باستغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد وارتكاب مخالفات لتحقيق مكاسب مادية وتربح غير مشروع .

 

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التنمية المحلية

الإسكندرية

ازاله التعديات فى الإسكندرية

اخبار مصر

أملاك الدولة

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