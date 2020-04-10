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صور.. إزالة 16حالة تعد على 19 قيراط و21 سهم بمدينة الزينية بالأقصر

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:46 ص
صور.. إزالة 16حالة تعد على 19 قيراط و21 سهم بمدينة الزينية بالأقصر حملات التعديات بمدينة الزينية
الأقصر – أحمد مرعى

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واصل رجال مجلس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتى تضمنت تنفيذ عدد 16 حالة على مساحة 19 قيراط و21 سهم، وجاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة من المهد، حيث قاد الحملة كل من العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز مدينة الزينية، ويوسف جلال نائب رئيس المركز، والمهندس أبو بكر الحجاجى مدير الإدارة الزراعية، وسمير حلمى مسئول حماية الأراضي بالمركز، ومحمد إسماعيل مشرف مسئول التنظيم بالمركز.

وجاءت تفاصيل تلك الحملات بحالات التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، عبارة عن 14 حالة أراضى زراعية، وعدد 2 بناء بدون ترخيص، مقسمة على النحو التالى حالتين بمدينة الزينية، و12 حالة بقرية الزينية بحرى، وحالتين بقرية العشى، وذلك بالتنسيق مع قوات الأمن بقيادة اللواء عصام مهنا مساعد مدير الأمن، والعميد بدر طه مأمور مركز طيبة، والرائد أحمد حسين رئيس مباحث طيبة والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية والقوة المرافقة.

أظهرت محافظة الأقصر العين الحمراء لكافة المخالفين والمعتدين على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالبناء المخالف، لإستغلالهم أوقاف الأزمات وإنشغال الدولة فى مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وحظر التجوال الذى تشرف عليها وزارة الداخلية ورجال الشرطة.

وفى هذا الصدد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه تم إستكمال حملات إزالة التعديات وذلك في إطار توجيهات الدولة وقرارات رئيس مجلس الوزراء، نحو رصد مخالفات التعدي بالبناء وإزالتها في المهد بكل حزم وحسم، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بعدم التهاون في حق الدولة والتصدي بكل حسم لتعديات البناء، على أراضي أملاك الدولة الأراضي الزراعية وإزالتها في المهد.

إزالة 16 حالة تعدى على 19 قيراط و21 سهم بمدينة الزينية
إزالة 16 حالة تعدى على 19 قيراط و21 سهم بمدينة الزينية
جانب من ازالة التعديات بالزينية
جانب من ازالة التعديات بالزينية
حملات التعديات بمدينة الزينية
حملات التعديات بمدينة الزينية

 


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