صور.. إزالة 104 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمدينة إسنا

الأقصر – أحمد مرعى

تعاملت مدينة إسنا بمحافظة الأقصر مع جميع التعديات بمختلف أشكالها سواء على أراضي أملاك دولة أو أراضي زراعية، وإزالتها على الفور ومحاسبة المخالفين، وقد تم إزالة 104 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية خلال الفترة الحالية، وهى عبارة أن عشش وأحواش أسوار من الطوب الأبيض.

وقام رؤساء القرى والإدارة الهندسية بالمركز بالتنسيق مع الإدارة الزراعية والإملاك بحصر جميع التعديات الواقعة في نطاق المركز سواء أملاك دولة أو زراعية لسرعة إزالتها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وعلى إدارة الإشغالات التنسيق مع الحجز الإداري بإحتساب تكاليف المعدات التي قامت بالإزالة على نفقة المخالفين وسرعة تحصيلها، وأنه في تلك الظروف الراهنة الدولة حاضر بكل قوة ولن تترك المخالفين، ويتم فرض هيبة القانون والقضاء على ظاهر التعدي على الاراضي الزراعية وأملاك الدولة ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضى قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وكان قد واصل رجال مجلس مدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، والتى تضمنت تنفيذ عدد 16 حالة على مساحة 19 قيراط و21 سهم، وجاء ذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإزالة التعديات على الأراضي الزراعيه وأملاك الدولة.



إزالة 104 حالة تعدى على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية



إزالة حالات تعدى على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية جنوب الأقصر