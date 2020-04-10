اليوم السابع
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صور.. إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان برسوم عن جزيرة الذهب

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:26 م
صور.. إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان برسوم عن جزيرة الذهب رسومات طلاب فنون حلوان
كتب محمد صبحى

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نجح طلاب الفرقة الرابعة شعبة التصوير الزيتى بقسم التصوير فى تقديم مشاريع فنية جديدة عبارة عن لوحات بالألوان الزيتية والإكريليك على مساحة عمل 70×100 سم  عن الريف المصري حيث يشترط أن تحتوى على عناصر متنوعة من حيوانات وأشخاص وطبيعة وزهور، وذلك تحت اشراف الدكتور مصطفى الفقى، والدكتورة رنده فخرى، والدكتورة ليلى ابو السعود.
وذكر بيان صادر عن جامعة حلوان اليوم الجمعة ، أن ذلك يأتي استكمالا لسلسة الابداعات التى يقدمها طلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان وفى إطار الخطوات الجادة التى اتخذتها الجامعة فى التعلم عن بعد تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور أحمد فؤاد هنو عميد الكلية.
 
ويهدف المقرر إلى معايشة الطلاب للمكان حتى يتمكن الطلاب من التعبير عن اللوحات ،حيث ذهب الطلاب إلى جزيرة الذهب لمعايشة الواقع ورسم الاسكتشات التمهيدية فى بداية الفصل الدراسى الثانى وعند تعليق الدراسة مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد لم يتمكن الطلاب الذهاب مرة اخرى لاستكمال اللوحات فكان التحدى الكبير أمام الطلاب  لاستكمال مشاريعهم، حيث استكمل الاساتذة الشرح والمتابعة مع الطلاب من خلال الصور الفوتوغرافية التى تم تصويرها اثناء الزيارة الأولى والاستعانة بمفردات الصور وتجميع أكثر من مصدر دون النقل.
كما تم دراسة لوحات الريف المصرى للمصورين الرواد وكذلك لوحات الريف الاوربى للفنانين المخضرمين لدراسة مكونات الريف وكيفية معايشة وموالفة العناصر مع بعضها ما أدى إلى رفع قدرة الطلاب على الابداع وتحويل الصور الفوتوغرافية الى لوحات فنية زيتية من خلال المتابعة الدورية بين الأساتذة والطلاب من خلال جروب جمع بينهم على الفيس بوك ثم المتابعة الفردية مع كل طالب عبر الماسنجر.
 
وأعرب الطلاب عن سعادتهم لتشجيع الأساتذة لهم لاستكمال وإنجاز المشاريع المعبرة عن إبداعاتهم .
 
إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (1)
 

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (2)
 

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (3)
 

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (4)
 

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (5)
 

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (6)
 

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (7)
 

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (8)
 

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (9)
 

إبداعات جديدة لطلاب الفنون الجميلة بجامعة حلوان (10)
 

 


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