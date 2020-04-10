صور.. أطباء مستشفى العزل بقها يحتفلون بأنهاء عملهم بالسيلفى: عدينا بسلام

القليوبية - نيفين طه

شهد محيط مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، احتفال الطاقم الطبى بالمستشفى، والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال، بانتهاء مهمتهم بنجاح، وخلوهم من أى إصابات بالفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، بالتقاط الصور السيلفى مع بعضهما البعض معبرين عن فرحتهم بقولهم "عدنا بسلام".

وكان أعلن مستشفى الحجر الصحى بقها المركزى، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، خلو طاقمها بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أى إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، حيث تم إخلاء الطاقم الحالى المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما، فسى العاشرة صباح اليوم الجمعة.

وتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما مقبلة، وهو الأمر الذي استقبله أفراد الطاقم الطبي بالزغاريد والهتافات، مؤكدين أنهم سعداء بنجاح مهمتهم على أتم وجه، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة عقب انتهاء مهمة الفريق الجديد.

فيما احتفل المستشفى بخروج حالتين جديدتين ليرتفع عدد المتعافين المغادرين للمستشفى إلى 20 شخصا غادروا على مدار 4 دفعات شهدها المستشفى خلال الأسبوع الجاري بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور عماد عطيا مدرس الحالات الحرجة وعضو الفريق الطبى بالمستشفى، أن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها، هي إبراهيم فوزي وأحمد صديق من أبناء محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى.



أطباء مستشفي العزل بقها (1)



أطباء مستشفي العزل بقها (2)