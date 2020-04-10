صندوق النقد يوافق على صرف 743 مليون دولار لتونس لمواجهة آثار كورونا

تونس (رويترز)

قال مسؤول حكومى تونسى، لرويترز اليوم الجمعة، إن صندوق النقد الدولى وافق على صرف قرض لتونس بقيمة 743 مليون دولار لمواجهة آثار فيروس كورونا.

وأضاف أن القرض ضمن آلية عاجلة خصصها الصندوق لدعم الدول فى مواجهة الأزمة الناتجة عن الجائحة.