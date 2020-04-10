صحيفة: إسرائيل لن تمدد الإغلاق رغم اقتراب الإصابات بكورونا من 10 آلاف

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ذكرت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية الخميس أنه لن يتم تمديد حالة الإغلاق فى إسرائيل على الرغم من اقتراب الاصابات بفيروس كورونا بها من 10 آلاف إصابة ووصول عدد الوفيات إلى 86 شخصًا.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية أنه من المقرر أن يجرى صباح الجمعة رفع حظر التجول المفروض والقيود الأخرى المفروضة على الإسرائيليين لإبطاء انتشار جائحة الفيروس التاجى خلال عطلة عيد الفصح، على الرغم من أن عدد الإسرائيليين المصابين بالفيروس الجديد بلغ 9696، منهم 166 في حالة خطيرة، ووفاة 86.