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صحة الغربية توضح حقيقة وفاة مريض كلى بعد تداول معلومات مغلوطة بمواقع التواصل

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:14 م
صحة الغربية توضح حقيقة وفاة مريض كلى بعد تداول معلومات مغلوطة بمواقع التواصل إسعاف - ارشيفية
الغربيه عادل ضرة

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أصدر  الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بيانا حول واقعة وفاة مريض بالفشل الكلوي بعد أن تداولت مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة عن وفاة الحالة  بسبب عدم إجراء جلسة الغسيل الكلوى، بعد نقل الوحدة بالكامل من مستشفى كفر الزيات، لمستشفى أبيار المركزي، مؤكدا أن المريض الذى وافته المنية يبلغ من العمر 70 عاما وكان يعانى من ارتفاع  في ضغط الدم المزمن وتضخم وفشل عضلة القلب وقصور بالغدة الدرقية وفشل كلوى مزمن ويخضع للغسيل الكلوى منذ 5 سنوات مشيرا  إلى أن موعد جلسات الغسيل الكلوي المقرر محدد له أيام الأحد والثلاثاء والخميس

وقد تم تقديم الجلسات أيام السبت والاثنين والخميس ضمن خطة نقل وحدة الغسيل الكلوي من مستشفى كفر الزيات العام بعد تحويلها لحجر صحي،  للحفاظ على مرضى الغسيل من اى تعرض لفيروس الكورونا بالمستشفى.

من جانبه أكد مدير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفي كفر الزيات أن المريض خضع لجلسات الغسيل ايام الخميس والسبت والاثنين الماضيين بمستشفى كفر الزيات العام قبل نقل وحدة الغسيل الكلوي لمستشفى ابيار  المركزي، وقد وافته المنية أمس الخميس بعد أن تعرض لازمة قلبية  قبل موعد الجلسة المقررة له  بـ3  ساعات أثناء توجهه لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة كفر الزيات علما بان الجلسة المقررة له كانت محددة له بأحد المراكز الخاصة بمدينة كفر الزيات على نفقة الدولة وبناء على اختياره.

من ناحية أخرى تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا مجلس إدارة المستشفيات الجامعية،  مستشفي الحجر الصحي بكفر الزيات لمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطاقم الطبي.

ووجه وكيل وزارة الصحة،  كافة الجهات المعنية بالتشديد علي الطاقم الطبي بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوي وضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالتدابير  الاحترازية، لحماية الطاقم الطبي من الإصابة مشيرا إلى أنهم جنود هذه الأزمة الراهنة.

كما أعرب  وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تقديره واحترامه لكافة أطباء جامعه طنطا، تحت رئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعه طنطا  الذين يشاركون وزارة الصحة في مواجهة فيروس كرونا  المستجد.

 

 

 

 


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