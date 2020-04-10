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صحة الغربية تفحص 17 من المخالطين لمصابى فيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:29 م
صحة الغربية تفحص 17 من المخالطين لمصابى فيروس كورونا وزارة الصحة
الغربية – مصطفى عادل

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أجرت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تحاليل لـ2 من المخالطين، لحالات الإصابة بفيروس كورونا إحداهما من قرية البنوان مركز المحلة، والثاني من قرية كفر سنباط مركز زفتى.

وكشفت الفحوصات إيجابية إصابة نجلة السيدة المصابة بفيروس كورونا بقرية البنوان، وهي لفتاه متزوجة وعائده من انجلترا، وانتقلت إليها الفيروس من والدتها، وتم نقلها لمستشفى صدر المحلة.

وأكدت الفحوصات إيجابية إصابتها بالفيروس، أما الحالة الثانية فهي لشاب يعمل فى محافظة دمياط، وظهرت عليه أعراض المرض وتم نقله لمستشفى حميات المحلة، وجاءت نتيجة الفحوصات إيجابية إصابته بالفيروس.

يأتي ذلك فى الوقت الذي عزلت فيه مديرية الصحة 15 شخصا من المخالطين لحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد بعد ظهور أعراض المرض عليهم، وتم سحب عينات منهم وإرسالها لمعامل وزارة الصحة لبيان مدى إصابتهم بالفيروس من عدمه.

وكانت قد كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الوفيات بسبب فيروس كرونا إلى 6.9% وزادت الحالات المصابة اليوم بنسبة 8.1% بينما كانت نسبة الذين تحولت نتائج عيناتهم من إيجابي إلى سلبي 27.5% من إجمالي الحالات المسجل إصابتها فى مصر.

وأضافت بيانات وزارة الصحة والسكان أن نسبة المتعافين من فيروس كورونا بلغت 20.4% من إجمالي المصابين بينما زادت الوفيات الجديدة بواقع 12.7%.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم رجل أجنبي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 468 حالة، من ضمنهم الـ 348 متعافيًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 139 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة، بينهم رجل أجنبي.

وكشفت عن أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الخميس، هو 1699 حالة من ضمنهم 348 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 118 حالة وفاة.

وأكدت مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرة إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

 


اخبار عاجله

مديرية الصحة بالغربية

فيروس كورونا

مستشفى صدر المحلة

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