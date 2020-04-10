صحة الشرقية: حملات مكثفة لتوعية المواطنين بمواجهة فيروس كورونا

الشرقية - حمدى عبد العظيم

شنت إدارة الثقافة الصحية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، حملات مكثفة يومية لتوعية المواطنين بمحافظة الشرقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، تحت شعار "خليك بالبيت"، "خليك إيجابى"، بناء على تعليمات الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حيث يتم التوعية والتثقيف الصحى للتصدى للفيروس، والحد من انتشاره، وتأكيد أهمية الالتزام بالتعليمات والإجراءات الوقائية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

ويقوم الفريق الصحى بتوعية العاملين بالمصالح الحكومية، والبنوك، والبريد، والمحلات التجارية، وسائقى سيارات الأجرة "السرفيس" وغيرها، ويتم التعريف بالأمراض الفيروسية وكيفية الوقاية منها، والتعامل معها، والاحتياطات الواجب إتباعها لتجنب انتشارها، وكيفية تجنب الإصابة بها، كما يتم تأكيد أهمية النظافة العامة، والشخصية، والتأكد من نظافة دورات المياه، وضرورة مسح الأرضيات والأسطح باستخدام الكلور المخفف بالماء بنسبة 9 ماء إلى 1 كلور بتركيز 5%، وتأكيد عدم التزاحم والتكدس بالأماكن العامة حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين بالمحافظة.

وفى سياق متصل، وجه وكيل الوزارة، ضرورة وضع ملصقات توعوية تهدف لتثقيف وتوعية المواطنين عن الأمراض المعدية والفيروسية المستجدة، وعمل إرشادات خاصة لزيادة الوعى الصحى لدى المواطنين، وقيام فرق العلاقات العامة بالمستشفيات بتقديم التوعية والتثقيف الصحى للمرضى والمتردديين على المستفيات، مقدماً الشكر لجميع القائمين على هذا العمل فى ظل الظروف الراهنة، ونظرا للجهود المبذول من أجل زيادة الوعى الصحى للمواطنين بالمحافظة.

بدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيام بحملات النظافه والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التى اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد المحافظ، أن وعى المواطن الشرقاوى بأهمية دوره فى المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد فى مواجهه أزمة فيروس كورونا ومدى التزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقيتات حظر التجوال، هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى إنتهاء هذه الأزمة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.