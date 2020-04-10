صحة الشرقية تعاين المركز الطبي بالعاشر لاستغلاله فى استقبال الأمراض التنفسية

الشرقية - إيمان مهنى

زار الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مركز صحة الأسرة الجديد بالحي العاشر غرب بمدينة العاشر من رمضان يرافقه نائب مدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، ومديرة الإدارة الصحية بالعاشر، لدراسة مقترح جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان بتخصيص المركز الجديد لاستقبال حالات الأمراض التنفسية بمدينة العاشر من رمضان، علي الطبيعة، وذلك في حضور رئيس لجنة الصحة بجمعية المستثمرين.

وتم تفقد جميع غرف المركز والمكون من ثلاث طوابق، ومناقشة التجهيزات الطبية وغير الطبية اللازمة لذلك، والإمكانات المتاحة، والاحتياجات اللازمة من القوي البشرية، ودراسة الأماكن المخصصة لكل قسم طبي، وأماكن تواجد الفريق الطبي، وغرف الكشف، ومناقشة خط سير المريض، وأماكن الصيدليات، كما كلف وكيل الوزارة مديرة إدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية، بزيارة المركز غدا لمعاينة المعمل في حضور الشركة الهندسية لإجراء بعض التعديلات وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي .

يشار إلى أن محافظ الشرقية، قد شدد علي أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا علي وكيلي وزارتي ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .

نفذ رؤساء المدن و المراكز بالشرقية ، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز و قوات الشرطة بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية والحضانات بجميع انحاء المحافظة ، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها.

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