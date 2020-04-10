اليوم السابع
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سيلفى وكمامة وجوانتى.. كيف يستمتع المواطنون بالحياة قبل دقائق من حظر التجوال

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:24 م
سيلفى وكمامة وجوانتى.. كيف يستمتع المواطنون بالحياة قبل دقائق من حظر التجوال مواطنون على الكورينش
كتب أسامة عبد الحميد تصوير حسين طلال

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توافد عدد كبير من المواطنين على كورنيش النيل بالقاهرة، اليوم الجمعة، وذلك على الرغم من تحذيرات الحكومة ووزارة الصحة بضرورة بقاء المواطنين بمنازلهم، من أجل الحفاظ على حياتهم من خطر الإصابة بفيرس كورونا.

 

ورصدت كاميرا "اليوم السابع"، صورا لتكدس المواطنين على الكورنيش، وحرص البعض ومنهم على التقاط الصور السيلفى على الكورنيش، مستمتعين بسطوع الشمس وتحسن حالة الطقس والأحوال الجوية ن وذلك قبل ساعات من تطبيق حظر التجوال في الـ 8 مساء.

 

كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، قد أعلن في وقت سابق مد حظر حركة المواطنين، واستمرار حظر التجول لمدة أسبوعين آخرين حتى 23 أبريل، من الساعة الثامنة مساء بدلا من السابعة، وحتى السادسة صباحا، مع استمرار كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة مسبقا.

 

كما أكد رئيس الوزراء، أنه سيتم البدء فوراً في تحويل الحالات الإيجابية المصابة بفيروس " كورونا" المستجد، التي لا تظهر عليها أية أعراض،  إلى نُـزل الشباب، والمدن الجامعية، والتي تشهد حالياً استعدادات مكثفة لاستيعاب أي أعداد يتم تحويلها إليها.

 

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