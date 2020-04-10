اليوم السابع
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سى إن إن: إصابات فيروس كورونا تتضاعف فى أوروبا كل 3 أو 4 أيام

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:47 ص
سى إن إن: إصابات فيروس كورونا تتضاعف فى أوروبا كل 3 أو 4 أيام كوفيد 19
كتبت ريم عبد الحميد

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 قالت مسئولة بمنظمة الصحة العالمية إن حالات الإصابة بفيروس كورونا فى اوروبا تتضاعف بسرعة كبيرة جدا ، كل ثلاثة أو أربعة أيام، وأوضحت د.ماريا فان كيركوف، فى نقاش استضافته شبكة "سى إن إن" الأمريكية مساء أمس الخميس، أن العلماء يحددون عدد الحالات التى يتم تسجيلها كل يوم، وبأى سرعة تتضاعف هذه الأعداد، وهذا المعدل هو ما يسمى بوقت التضاعف.

وفى الوقت الحالى، وعبر أوروبا، فإن وقت التضاعف هو ثلاثة أو أربعة ايام، وهو معدل سريع للغاية. وتابعت فان كيروكوف قائلة أنها أعربت عن أهمية الاختبار لتحديد الانتشار السريع للوباء. وقالت: لو أنكم ترون دولا بها معدل إيجابية 30%، فإن هذا يعنى أن هناك الكثير من الحالات بها، ولو أنكم ترون دول لديها معدل إيجابية 1%، فإن هذا يعنى أنهم يسجلون بالفعل المزيد من الحالات".

 والمقصود بمعدل الإيجابية نسبة النتائج الإيجابية فى إجمالى الاختبارات التى تم إجرائها.

وكان وزراء المالية الأوروبيون أقروا مساء الخميس خطة إنقاذ ضخمة بقيمة 500 مليار يورو لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر تضرراً من وباء كوفيد19 الناجم عن فيروس كورونا، على التصدى لتداعيات الوباء، لكن الخطة تجاهلت مطلباً إيطالياً-إسبانياً-فرنسيا مشتركاً بإتاحة الحصول على قروض بضمان من الكتلة بأسرها.

وقال المتحدث باسم رئيس مجموعة يوروجروب في تغريدة على تويتر إن "الاجتماع انتهى على وقع تصفيق الوزراء"، فى حين رحب وزير المالية الفرنسي برونو لومير بإقرار الخطة، معتبراً أن الاجتماع أفضى إلى "اتفاق ممتاز" ينصّ على "إتاحة 500 مليار يورو فى الحال".

وتم تشخيص أكثر من مليون و567 ألفاً و590 إصابة في 192 دولة ومنطقة وفق الأرقام الرسميّة، منذ بدء تفشي وباء كوفيد-19.


اوروبا

كورونا

تضاعف الاصابات

كوفيد 19

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