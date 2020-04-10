اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 03:49 م
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سلطنة عمان ترحّب بإعلان دول التحالف وقف إطلاق النار فى اليمن

الجمعة، 10 أبريل 2020 03:00 م
سلطنة عمان ترحّب بإعلان دول التحالف وقف إطلاق النار فى اليمن هيثم بن طارق سلطان عمان
أ ش أ

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رحبت سلطنة عمان بإعلان التحالف العربى، وقف إطلاق النار فى اليمن، داعية جميع الأطراف اليمنية للبناء على هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار لتحقيق المبادرات السياسيّة والتوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار للوصول إلى حلّ شامل للأزمة اليمنيّة.
 
وأعربت وزارة الخارجية العمانية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية، اليوم الجمعة، عن تأييدها لجهود الأمم المتحدة والأفكار التى عرضها الأمين العام للأمم المتحدة فى مجلس الأمن الدولي، مؤكدة دعمها لمهمة المبعوث الأممى إلى اليمن للوصول إلى حل سياسى شامل يحقق السلام والأمن فى الجمهورية اليمنية الشقيقة.
 

عمان

سلطنه عمان

اليمن

وقف اطلاق النار

التحالف العربى

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