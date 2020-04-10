سلطات فرنسا ترصد 356 حالة وفاة فى دار مسنين كورية بفرنسا

كتب: أحمد علوى

قالت صوفي بواسارد ، إحدى مسئولي دور الرعاية الكورية في فرنسا ، أنه تم تسجيل 356 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس التاجي " كورونا" في دار رعايا في فرنسا حيث يقيم 23 ألف شخص.

وقالت بواسارد، أنه من بين 23000 شخص يعيشون في احد دور الرعايا لدينا في فرنسا ، نحن لدينا حتى الآن منذ 1 مارس ، 356 شخصًا توفوا، لأنهم مصابون بالفيروس التاجي، مستشهدة "بتحدي غير مسبوق".

وقالت وزارة الصحة الفرنسية الجمعة إن عدد الأشخاص الذين توفوا جراء فيروس كورونا فى فرنسا ارتفع 61 فى المئة إلى 6507 أشخاص خلال يومين بعد ضم بيانات من دور المسنين كما قفزت حالات الإصابة المؤكدة بهذا المرض 44 فى المئة إلى 82165 حالة مما يجعل فرنسا خامس دولة تعلن عدد حالات أكثر من الصين.

وقال جيروم سالومون مدير وزارة الصحة خلال لقاء يومى مع الصحفيين إن عدد حالات الإصابة بكورونا فى المستشفيات ارتفع 5233 حالة أو تسعة فى المئة إلى 64338 حالة يوم الجمعة.

وأضاف أن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها فى دور المسنين بلغ 17827 حالة بالمقارنة مع 14638 حالة يوم الخميس عندما تم إعلان بيانات دور المسنين لأول مرة.

وبضم بيانات دور المسنين أصبح الآن إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة أو المشتبه بها فى فرنسا 82165 حالة. وحسب حصيلة لرويترز فقد انضمت فرنسا إلى الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا وألمانيا بوصفها دولا تجاوزت الآن عدد حالات الإصابة التى أعلنتها الصين حيث بدأت الجائحة أصلا

وباستبعاد بيانات دور المسنين سجل عدد حالات الوفاة نتيجة كوفيد-19 فى المستشفيات الفرنسية رقما يوميا قياسيا بلغ 588 حالة بزيادة 13 فى المئة ليصل إلى 5091 .