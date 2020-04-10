اليوم السابع
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سانوفى تتبرع بنحو 100 مليون جرعة من عقار هيدروكسى كلوروكين لمكافحة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:43 ص
سانوفى تتبرع بنحو 100 مليون جرعة من عقار هيدروكسى كلوروكين لمكافحة كورونا سانوفى
رويترز

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قالت شركة الأدوية الفرنسية العملاقة سانوفي اليوم الجمعة إنها قررت التبرع لنحو 50 دولة بمئة مليون جرعة من عقار هيدروكسى كلوروكين، وهو عقار يستخدم منذ عقود في علاج الملاريا ويروج له البعض كسلاح محتمل في مكافحة فيروس كورونا المستجد، وقالت الشركة في بيان إنها زادت طاقتها الإنتاجية بنسبة 50 بالمئة في مواقع تصنيع العقار الثمانية على مستوى العالم، مضيفة أنها في طريقها إلى مضاعفة إنتاج العقار أربع مرات بحلول الصيف.

 

وذكر البيان "تدعو سانوفي إلى التنسيق بين سلسلة إنتاج هيدروكسي كلوروكوين بأكملها في جميع أنحاء العالم لضمان استمرار توفير الدواء إذا ثبت أنه علاج جيد وفعال في مرضى كوفيد-19".

 

وكشفت شركة سانوفى عبر موقعها الرسمي عن علاج أول مريض خارج الولايات المتحدة باستخدام دواء Kevzara  ، وذلك في إطار خطة التجارب السريرية العالمية للمرضى الذين يعانون من COVID-19 الشديد، حيث بدأ البرنامج السريري العالمي الآن في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وروسيا والولايات المتحدة وجميع البلدان التي تأثرت بتفشى فيروس كورونا .


سانوفى

كورونا

فيروس كورونا

هيدروكسى كلوروكين

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