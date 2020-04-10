زي الجنود فى المعركة: شوف رسائل المصريين للجيش الأبيض

كتب: مصطفي جابر

مع انتشار وباء كورونا وإستمرار حصده للأرواح في أنحاء العالم كله وانتشار غمامته السوداء علي الجميع، ظهر ضوء أبيض بدد تلك الظلمة هم أطباء مصر الذين تصدوا للفيروس وأطلق عليهم "الجيش الأبيض" لمحاربتهم عدو خفي لا يتهاون أبدا في حصد الأرواح .

وفي هذا التقرير ترصد كاميرا "اليوم السابع" رسائل المواطنين للأطباء الذين يقفون كحائط صد أمام ذلك الوباء، شأن أى جندي يقوم بالدفاع عن بلده

واستعان أحد المواطنين بآية قرآنية وهي بسم الله الرحمن الرحيم "وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا " مشيرا إلي المجهود الذي يبذله الأطباء في ذلك الوقت وأكد علي أن تلك الفترة جاءت لتقدر الناس جهود "الجيش الأبيض".

وقال آخر إن لقب "الجيش الأبيض" ليس لقبا مجازيا بل هو فعلا خير لقب لهم خصوصا في ذلك الوقت، مع التأكيد أنهم من يستحقون كل الدعم والمساعدات في ذلك الوقت العصيب، داعيا الله أن يكون في عونهم في تلك المحنة