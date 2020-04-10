روسيا تعلن تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كتب عامر مصطفى

أفادت سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن روسيا أعلنت تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 ساعة الأخيرة.

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو للأطباء الألمان يستخدمون كبسولة خاصة لنقل مصابى فيروس كورونا، ونقل قسم العناية الحرجة لخدمة الإسعاف الجوي الألماني مصابي كورونا من فرنسا إلى ألمانيا على متن مروحية باستخدام نقالة مغطاة تشبه كبسولة وتسمى Epishuttle.

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 4974 في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة ليصل إلى 108202 حالة ليرتفع لليوم الثالث على التوالي بعد انخفاض استمر أربعة أيام.

وارتفع عدد الوفيات المسجل بواقع 246 ليصل إلى 2107 حالات.

وكان قد أكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية على التصريحات الأخيرة للمستشارة أنجيلا ميركل، والتي ذكرت فيها أنه ليس بالإمكان تحديد موعد لتخفيف الإجراءات المتبعة حاليا، وأن فعل ذلك فى ظل الموقف الراهن سيكون أمرا غير مسؤول.

وكانت ميركل قالت في رسالة فيديو "سأكون قد تصرفت على نحو غير مسؤول تماما إذا أعلنت لكم اليوم ببساطة يوما محددا لإلغاء الإجراءات أو حتى تخفيفها، بينما لا أستطيع الالتزام بهذا الوعد، لأن أعداد الإصابات لم تتراجع،نحن جميعا سنعيش فترة عيد القيامة بصورة مختلفة تماما عن ذى قبل".