اليوم السابع
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روسيا تسجل 1786 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة تقترب من 12 ألفا

الجمعة، 10 أبريل 2020 10:19 ص
روسيا تسجل 1786 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة تقترب من 12 ألفا
أ ش أ

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 أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.
 
ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية قال  مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا قوله - في بيان - "إن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17,6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882".
 
وأشار البيان إلى أن 18 وفاة سجلت خلال اليوم الماضي، 12 منها في موسكو، لترتفع الحصيلة في البلاد إلى 94.. منوها بشفاء 97 حالة، 37 منهم في موسكو، ليصل إجمالي المتعافين إلى 795.
 

وقد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الخميس أن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر احتمالا لانتشار فيروس (كورونا) في شرق الفرات وفي محيط التنف في سوريا.
وقالت زاخاروفا - في مؤتمر صحفي - "إن الوضع الأكثر صعوبة والأكثر خطورة لتفشي فيروس كورونا في شرق الفرات ومحيط التنف – أي تلك الأجزاء التي احتلتها الولايات الأمريكية وحلفاؤها بشكل غير قانوني". وأشارت إلى أنه لا يمكن إيصال المساعدات الإنسانية إلى تلك المناطق.
ووفقا للأمم المتحدة، أكدت زاخاروفا أن المنطقة تحتوي على عدد كبير من الألغام والذخائر غير المنفجرة، بالإضافة إلى أنه لا يعمل سوى مشفيين في المنطقة كلها.
وأردفت زاخاروفا: "وفي الوقت نفسه، توجد بؤر العدوى الأكثر خطورة المحتملة في هذه الأراضي، وهي السجون المكتظة، والتي تحتوي على أكثر من 10 آلاف محتجز من "الدواعش"، ومخيمات النزوح الداخلي".
وفي وقت سابق، أعلنت سوريا شفاء حالة ثالثة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.
يشار إلى أن سوريا سجلت 19 إصابة بفيروس كورونا، حيث تماثل للشفاء 4 حالات، بينما وصل عدد الوفيات إلى 2.

 

 


روسيا

كورونا

فيروس كورونا

قناة روسيا اليوم

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