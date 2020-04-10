روسيا تسجل 1786 إصابة جديدة بكورونا.. والحصيلة تقترب من 12 ألفا

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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1786 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع الحصيلة العامة إلى 11917 حالة.

ووفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية قال مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا قوله - في بيان - "إن الإصابات الجديدة، التي وصلت نسبة زيادتها اليومية إلى 17,6%، رصدت في 57 منطقة روسية، معظمها في العاصمة موسكو، حيث تم اكتشاف 1124 حالة جديدة لتبلغ الحصيلة 7882".

وأشار البيان إلى أن 18 وفاة سجلت خلال اليوم الماضي، 12 منها في موسكو، لترتفع الحصيلة في البلاد إلى 94.. منوها بشفاء 97 حالة، 37 منهم في موسكو، ليصل إجمالي المتعافين إلى 795.