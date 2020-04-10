اليوم السابع
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رغم انتشار كورونا.. الجارديان: 6 آلاف راكب على متن 8 رحلات بحرية حول العالم

الجمعة، 10 أبريل 2020 01:23 م
رغم انتشار كورونا.. الجارديان: 6 آلاف راكب على متن 8 رحلات بحرية حول العالم رحلة بحرية سياحية - ارشيفية
كتبت رباب فتحى

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وجد تحليل لصحيفة "الجارديان" البريطانية أن ما لا يقل عن 6000 راكب لا يزالون في البحر على متن رحلات بحرية على الرغم من جائحة فيروس كورونا ، وسط تدقيق متزايد في رد فعل صناعة الرحلات البحرية على انتشار كوفيد-19.

وقد تم الآن ربط عشرات الوفيات بسفن الرحلات البحرية ، حيث مات عدد من الركاب والطاقم أثناء وجودهم في البحر وبعد النزول، ومع ذلك ، وفقًا للتحليل باستخدام موقع CruiseMapper لتتبع السفن ، لا تزال ثماني سفن على الأقل في البحر وعلى متنها الركاب - بما في ذلك سفينة واحدة ثبتت فيها اختبارات إصابة 128 شخصًا بفيروس كورونا.

وحذرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض (CDC) في توجيهات تحظر أولئك الذين ينزلون من السفن السياحية من القيام برحلات تجارية منتظمة ، أن "تفشي مرض كوفيد-19 على متن السفن السياحية يشكل خطرًا على الانتشار السريع للمرض خارج الرحلة". وأدرجت 28 رحلة بحرية أبلغت عن تفشي مرض كوفيد 19 واستخدمت موانئ أمريكية.

ويقول ممثلو صناعة الرحلات البحرية إن الجائحة فاجأتهم  "دون سابق إنذار". لكن المشغلين استمروا في إطلاق الرحلات البحرية حتى منتصف مارس - بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الوباء - واتُهمت الشركات بالفشل في الكشف عن نطاق تفشي المرض الناجم عن السفن قبل السماح للركاب بالنزول.

منذ مطلع فبراير ، تم الكشف عن تفشي المرض على سفن الرحلات البحرية. تم عزل دايموند برنسيس في اليابان في 4 فبراير بعد تفشي المرض على متنها والذي أودى بحياة 10 أشخاص على الأقل.

أبحرت ست سفن على الأقل كانت بها إصابات بفيروس كورونا من الولايات المتحدة بعد أن نصحت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها بعدم السفر في رحلة بحرية في 8 مارس - بما في ذلك سفينتان غادرتا بعد إعلان منظمة الصحة العالمية عن الوباء.

في جميع أنحاء العالم ، لا تزال كل من باسيفيك برينسيس ، كوين ماري 2 ، أركاديا ، أستور ، ماجنيفيكا ، كولومبوس ، كوستا ديليزيوسا وخطوط جريج مورتيمر البحرية في البحر.

وعلى متن السفن الثماني ما لا يقل عن 6362 راكبًا ، كان من المقرر أن يكون العديد منها رحلات تستغرق أشهرًا حول العالم.

ومن المقرر أن يتم ترحيل الركاب الأستراليين يوم السبت من أوروجواي بعد النزول من جريغ مورتيمر ، وهي سفينة سياحية في أنتاركتيكا أصيب فيها ما يقرب من ثلثي الركاب والطاقم بالفيروس التاجي.

وقد نقل ثمانية أشخاص إلى العناية المركزة في مونتيفيديو من السفينة التي أبحرت يوم إعلان جائحة منظمة الصحة العالمية وتم إرساءها قبالة نهر لا بلاتا منذ 27 مارس بعد قطع الرحلة البحرية.

تم إبلاغ المسافرين الأوروبيين والأمريكيين أنهم لا يستطيعون النزول إلا بعد أسبوعين من اختبارهم السلبي للمرض.

 


رحلات بحرية

كوفيد

19

كورونا

وباء كورونا

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