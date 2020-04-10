اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 11:49 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رضا ممرضة دمياط بعد نقلها لمركز التعليم المدنى: الرعاية هنا أفضل

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:20 ص
رضا ممرضة دمياط بعد نقلها لمركز التعليم المدنى: الرعاية هنا أفضل مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة
دمياط - عبده عبد البارى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصلت "اليوم السابع" مع ممرضة نقلت من مستشفى العجمى للعزل لاستكمال علاجها بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة .


قالت رضا جمال، ممرضة بمستشفى دمياط التخصصى، والتى غادرت مستشفى الحجر الصحى ببلطيم، بعد شفائها من فيروس كورونا، إنها تلقت العلاج على مدار 15 يوما، منهم 12 يوما بمستشفى 15 مايو وثلاثة أيام بمستشفيات بلطيم بعد أن انتقلت إليها بصحبة زميلتها نظرا لعدم وجود أماكن بمستشفى 15 مايو وقرار وزارة الصحة بنقل المصابين لأقرب مستشفى إلى أقليمهم.

 وأضافت أنها قد أصيبت بالفيروس لعدم اتخاذها كافة الإجراءات وأساليب الوقاية المتبعة فى المستشفى، والتى أقرتها منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

 وتابعت : مقيمة بمنطقة الأعصر الأولى بالقرب من مستشفى دمياط التخصصى محل عملى ويوم 25 مارس علمت بإصابتى بالفيروس، مضيفة قائلة: قبلها بيومين شعرت أن  جسمى دافئ وفى حرقان فى زورى واستأذنت من المستفى وروحت بيتى ، وتلقيت إتصالا من الدكتور مجدى النجار بمستشفى الصدر قال  لى نتيجتك طلعت إيجابى وهتروحى مستشفى العزل فى العجمى، ووصلت المستشفى الساعة والواحدة صباحا كان يوم صعب جدا على.

وأضافت : بشتغل فى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى دمياط التخصصى منذ 10 سنوات وطبيعى أكون معرضة للعدوى.

  وناشدت  رضا زميلاتها بالحرص الشديد أثناء التعامل مع الحالات والالتزام بكافة إجراءاتها مكافحة العدوى وارتداء الكمامات والجوانتى أثناء تواجدهن بالمستشفى، وكذلك الحرص والحذر فى التعامل مع أسرهم داخل المنزل. 

وعن الرعاية الصحية التى لاقتها بالمستشفى قالت الحمد لله الرعاية تمام أما عن العلاج داخل المستشفى قالت الحمد لله أنا وزميلتى فى حجرة واحدة وحالتنا مستشفة ولم نكن بحاجة لأجهزة تنفس والعلاج عبارة عن أقراص هيدروكين "Hydroquin"، وهى أقراص لعلاج الملاريا والتهاب الروماتيزم أو الروماتويد   وباراسيتامول Paracetamol هو مسكن للألم وخافض للحرارة و«التاميفلو» (Tamiflu) لنزلات البرد  .
 
وتابعت:  الحمد لله منذ أن جئت الى مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة وانا كويسة وحالتى المعنوية كويسة ووسط أهلى وأخواتى.
 
 
 
 

 


محافظه دمياط

اخبار المحافظات

اخبار مصر

كورونا

تعافى ممرضه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

سائحة سويدية توثق معركتها مع كورونا فى مستشفى العجمي.. وتؤكد لـ"اليوم السابع": تلقيت رعاية ممتازة ودعم نفسى.. حس الدعابة والود لدى الأطباء والممرضين لا يوصف.. ولو كنت فى السويد لما تلقيت فرصة كبيرة للعلاج

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:22 ص

عميد معهد القلب: المخالطون للممرض المصاب بكورونا حالتهم سلبية والعمل منتظم

الخميس، 09 أبريل 2020 12:45 م

مدير مستشفى الأقصر: سلبية نتائج 53 طبيبا وممرضا وعزلهم 14 يوما كإجراء وقائى

الخميس، 09 أبريل 2020 11:12 ص

ولاء ممرضة دمياط المتعافيه من كورونا تروى كيف انتصرت على الفيروس

الخميس، 09 أبريل 2020 11:03 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة فى أسعار الدواجن بفروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

وفاه والدة الملحن وليد سعد.. والجنازه بمحافظه الإسماعيلية

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

الحكومة: لم نطرح أي لقاحات أو علاج لفيروس كورونا بالصيدليات

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

وزير التنمية المحلية: كمامات طبية للعاملين فى النظافة بالمحافظات مجانا

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

ماهو ترتيب محمد صلاح بين هدافي العرب التاريخيين في دوريات بيج 5 ؟

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

جاله تسمم من كتر الكلور.. إنفوجراف لخطوات حماية طفلك

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

اليوم.. انقطاع مياه الشرب عن 5 أحياء بالجيزة 8 ساعات

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

6 إجراءات لوزارة الصحة للحد من عدوى كورونا بين الفرق الطبية

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

انتهاء اليوم السادس عشر لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساء

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

الأوقاف: لجنة خاصة تتابع غلق المساجد وعدم الصلاة داخلها أو فى محيطها

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

5 ضوابط وشروط لمنح موظف الحكومة إجازة بدون أجر وفقا للقانون

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

حبس وغرامة عقوبة اختراق بريد إلكترونى أو مواقع خاصة بـ"جرائم الانترنت"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة