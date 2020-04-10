رش شوارع مدن محافظة كفر الشيخ والمناطق العشوائية وإزالة التعديات

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، أعمال رش وتطهير وتعقيم بمدن ومراكز المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ،وأشرف اللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ بمرافقه نواب المركز والمدينة.

وأكد اللواء جمال نور الدين ،محافظ كفر الشيخ ، أن تابع أعمال رش وتطهير الشوارع وفي المناطق العشوائية ومنها منطقه ميت علوان وسوق ميت علوان وعدد من الشوارع منها شارع إبراهيم المغازي والخليفة المأمون وميدان المستشفى العام، وأمام وحول البنوك ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومعدات مجلس مدينة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، كما تابع التصدي بكل قوة لمحاولات البناء ،تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لارتكاب مخالفات.

وقال محافظ كفرالشيخ، تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمتعدين على الأرض الزراعية خلال حملات مكبرة بمراكز ومدن المحافظة، حيث تم تنفيذ إزالة حالة تعدي بقرية رزقة اماي التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة موسي بمركز ومدينة كفرالشيخ علي مساحة 225م، فضلًا عن إزالة شدة خشبية علي مساحة 100م بقرية علام التابعة للوحدة المحلية بكوم الحجر بمركز ومدينة الحامول، بالإضافة إلي إزالة 15 حالة تعدي على مساحة 2815م بمركز ومدينة سيدي سالم.

وشدد محافظ كفر الشيخ على أن الدولة ستتصدى بكل قوة للبناء المخالف والعشوائي ، والإزالة الفورية لأية محاولات للتعدي على أملاك الدولة ، لافتًا أن الدولة لن تسمح بعودة تعديات المواطنين على أراضيها وممتلكاتها ومبان عشوائية ومخالفة مرة أخرى، بعد أن تم استردادها، مؤكدًا أنه سيتم تحويل المخالفات للنيابة العسكرية في ظل قانون الطوارئ عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ"، طبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وتعليمات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، علي رؤساء المراكز والمدن بالتنبيه على مسئولى إدارات الأملاك، بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة، والتأكد اليومي من عدم التعدى علي أى من هذه الأراضى، سواء بالزراعة أو بإقامة مبان عليها، مشيراً إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتقديم الدعم المطلوب للإسراع في تنفيذ إزالة التعديات.