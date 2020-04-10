اليوم السابع
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رجال أعمال يترعون بـ15طن كلور و1400 شنطة مواد غذائية للحجر فى الغربية

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:09 م
رجال أعمال يترعون بـ15طن كلور و1400 شنطة مواد غذائية للحجر فى الغربية محافظ الغربية
الغربيه مصطفى عادل

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كشف الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، عن  تسابق رجال الأعمال للتبرع بالمستلزمات الطبية اللازمة للمستشفيات للوقاية من العدوي، وكذلك التبرع بالسلع الغذائية للأسر الأكثر احتياجا والعمالة المؤقتة .

وأوضح الدكتور أحمد عطا في بيان له  أن مبادرة "أحمي نفسك أحمي بلدك" التى أطلقتها المحافظة برعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد استجاب لها رجال أعمال ومؤسسات المجتمع المدني علي الفور، حيث تبرعت إحدى سيدات الأعمال  بمدينة طنطا  بـ 15 طن كلور ومطهرات، لافتا إلي إرسال جزء منها إلى مديرية الصحة للاستعانة بها في تعقيم المستشفيات، وجزء آخر للوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة لاستكمال عمليات التعقيم والتطهير.

وفي السياق ذاته، تبرع أحد تجار الأغذية بمدينة طنطا ب 1400 شنطة غذائية لمستشفي الحجر الصحى بكفر الزيات .

وأشاد نائب محافظ الغربية، باستجابة رجال الأعمال للمبادرات التي تطلقها المحافظة لتقديم الدعم اللازم لأساليب والتدابير الاحترازية والوقائية في مواجهة كورونا ، والذي يعكس أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الأزمة، مثمنًا الدور الوطني لكل من يساهم في تلك المبادرات .

من ناحية أخرى تفقد الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، يرافقه الدكتور أحمد غنيم عميد كلية طب طنطا مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، مستشفي الحجر الصحي بكفر الزيات لمتابعه تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية الطاقم الطبي.

ووجه وكيل وزارة الصحة،  كافة الجهات المعنية بالتشديد علي الطاقم الطبي بالالتزام بإجراءات مكافحة العدوي وضرورة توفير أقصى درجات الحماية والالتزام الدقيق بالتدابير  الاحترازية، لحماية الطاقم الطبي من الإصابة مشيرا إلى أنهم جنود هذه الأزمة الراهنة.

كما أعرب  وكيل وزارة الصحة بالغربية عن تقديره  واحترامه لكافة أطباء جامعه طنطا، تحت رئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس جامعه طنطا  الذين يشاركون وزارة الصحة في مواجهة فيروس كرونا  المستجد.

 

 


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