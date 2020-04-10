اليوم السابع
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رئيس مدينة إسنا يكشف تفاصيل القرارات والمبادرات ومحاور مكافحة انتشار كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:15 م
رئيس مدينة إسنا يكشف تفاصيل القرارات والمبادرات ومحاور مكافحة انتشار كورونا محمد سليمان رئيس مدينة إسنا
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن المهندس محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أنه تم العمل على عدة محاور خلال الفترة الماضة ضمن أزمة مكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك في إطار تعليمات رئيس الجمهورية بضرورة تكاتف المجتمع بأثره إعلامياً وتنفيذياً ومجتمعات مدنية ممثلة في الجمعيات الخيرية.

وأكد محمد سيد سليمان رئيس مركز ومدينة إسنا – فى بيان صحفى – أن رجال المدينة إستطاعوا العمل على عدة محاور لمجابهة التحديات الحالية منها ما يلى:- (التنسيق مع جميع الجهات لنشر الوعى بين أفراد المجتمع لمجابهة الامراض والوقاية منها والاهتمام بمستوى النظافة العامة والشخصية لتجنب أي إصابة، والتواصل مع المجتمع المدني في تقديم الدعم للأسر التي تأثرت من هذه الظروف التي تمر به البلاد خاصة العمالة اليومية والغير منتظمة وذلك لتخفيف أعباء الحياة ودعمهم ماديا حتى نعبر من هذه الفترة، وتم عمل منفذ لبيع اللحوم البلدى بسعر 79جنيه للكيلو من خلال مبادرة أطلقها شباب يلا خير بإسنا في مساندة الدولة لمحاربة الغلاء، وهو الذي يعتبر تجسيداً نموذجياً لدور المشاركة المجتمعية في المرحلة الحالية بالتكاتف والتلاحم مع الاحتياجات والمتطلبات تخفيفا عن أعباء المواطن مما لاقى استحسان المواطنين وساعد ذلك في عدم ارتفاع اسعار اللحوم).

وأوضح رئيس مدينة إسنا، أنه من ضمن الإجراءات خلال تلك الفترة تم تشكيل لجنة من التموين والطب البيطري والصحة والمسطحات والمرافق والاشغالات لضبط الاسواق والمرور على المحلات التجارية وأسواق الخضر والفاكهة ومواجهة جشع التجار ومنع محاولات الاحتكار او الاستغلال وضبط المخالفين وتم خلال الأيام السابقة تحرير عدد 38 محضر تموين عبارة عن سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي وعدم إعلان عن أسعار، وعدد 20 محضر مخالفات مخابز ( انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، وعدم الالتزام بالمواعيد القانونية)، وعدد 28 محضر بعرفة الطب بيطري عبارة عن ذبيح خارج السلخانة ولحوم غير صالحة للاستخدام ولحوم مجهولة المصدر، ووضع خطة لتعقيم جميع المنشآت الحكومية والخدمية وأيضا شوارع اسنا والقرى وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من خطر إنشار إلى عدوى وذلك بالتزامن بين الجمعيات الخيرية ، ومركز ومدينة اسنا ، والطب البيطري ، والشباب المتطوع من اسنا.

كما تم إصدار تعليمات مشدد للنظافة يقودها السيد رئيس المركز تتم على ورديات لرفع جميع التراكمات والمخلفات والقمامة وناتج تطهير الترع والتأكد من رفع وتفريغ جميع الحاويات يوميا وذلك حتى لا تكون مبعث أو ناقلة للأمراض ، وأيضا رش وتعقيم معدات الحملة الميكانيكية يومياً حفاظا على السائقين والعاملين بقطاع النظافة ، بجانب توعية المواطنين بإلقاء القمامة والمخلفات داخل الحاويات وليس بجانيها أو بالطرق العامة، وتم المرور يومياً على الشوارع للتأكد من التزام المواطنين بغلق المحلات التجارية والحرفية في المواعيد المحددة و متابعة الالتزام بقرارات الحظر للمقاهي والكافيهات والمطاعم وفض أي تجمعات أو إقامة أي أفراح ومناسبات وأي مخالفات يتم رصدها، كما تم رصد إقامة حفلات زفاف وأفراح بقرية الدير وأصفون ومنطقة العشاير بإسنا ونجع العرب بتوماس وعلى الفور تم فضها بمعرفة السيد رئيس المركز وتفرقة التجمعات حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

واكد المهندس محمد سيد سليمان بأن هذه الظروف لم تكن مانعاً من تقديم الخدمات لأهالي قرى ونجوع إسنا فيتم التواصل وحل أي مشكلة سواء في الخدمات العامة أو المرافق بإسنا، وأيضا يتم التعامل مع ملف التقنين لأراضي أملاك الدولة والتواصل مع المواطنين لدفع المستحقات وتوقيع العقود لإسترداد حق الشعب.

 


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