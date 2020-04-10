اليوم السابع
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رئيس كوريا الجنوبية يبحث هاتفيا مع بيل جيتس تطوير لقاح ضد فيروس كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:05 م
رئيس كوريا الجنوبية يبحث هاتفيا مع بيل جيتس تطوير لقاح ضد فيروس كورونا مون جيه-إن
كتب محمد جمال

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بحث الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن اليوم الجمعة هاتفيا مع الملياردير الأمريكى ومؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل جيتس مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتطوير لقاح ضده.

وأوضح المتحدث باسم المكتب الرئاسى الكورى الجنوبى كانج مين-سوك -فى مؤتمر صحفى نقتله وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- أن المكالمة الهاتفية بين مون وبيل جيتس استمرت لمدة 25 دقيقة ابتداء من الساعة 10:00 صباح اليوم بالتوقيت المحلى وجاءت من قبل بيل جيتس.


وأعلن كانج أن الرئيس مون وجيتس اتفقا على تعزيز التعاون فى تطوير لقاح وأدوية ضد فيروس كورونا.
وقال جيتس إنه كان يريد أن يلتقى مع الرئيس مون للتعبير عن تقديره على جهوده للتغلب على فيروس كورونا، خاصة وأن كوريا الجنوبية تصبح الآن نموذجا مثاليا فى العالم بفضل مواجهتها لفيروس كورونا بشكل جيد.


وردا على ذلك، أعرب الرئيس مون عن تقديره العميق إلى جيتس وإشادته باستجابة كوريا الجنوبية للتصدى لفيروس كورونا فى مناسبات مختلفة.


وأفاد بأنه من حسن الحظ أن عدد حالات الإصابة الجديدة لا يزيد عن 30 حالة اليوم، غير أن الوضع لا يزال غير مطمئن، وتواصل كوريا الجنوبية حملة التباعد الاجتماعي.


وذكر مون أن الحكومة الكورية الجنوبية ساهمت كأول دولة آسيوية فى التحالف العالمى للقاحات والتحصين، وتخطط للمساهمة فى تحالف ابتكارات التأهب للوباء ابتداء من هذا العام.


وأضاف الرئيس الكورى الجنوبى أنه يتطلع إلى توسيع التعاون مع مؤسسة جيتس فى المساعدات الإنسانية إلى الدول الضعيفة للأمراض المعدية وتطوير اللقاح والتزويد به.


مون جيه

كوريا الجنوبية

بيل جيتس

كورونا

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