رئيس شركة مياه سوهاج: الانتهاء من أعمال الكلور لـ159 محطة مياه ارتوازية

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، الانتهاء من أعمال الكلور بـ159 محطة مياه ارتوازية بجميع مراكز المحافظة لزيادة جودة مياه الشرب المنتجة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة ، أنه تم كلورة عدد 25 محطة ارتوازية بمركز طما وعدد 7 محطات بمركز طهطا وعدد 10 محطات بمركز جهينة وعدد 16 محطة بمركز المراغة، بجانب كلورة عدد 26 محطة بمركز سوهاج وعدد 18 محطة بالمنشاة وعدد 4 محطات بأخميم وعدد 12 محطة بساقلتة، كما تم الانتهاء من كلورة 9 محطات بجرجا و 8 محطات بمركز دار السلام و 24 محطة بمركز البلينا.

وأكد اللواء مهندس محمد بدرى ، أن كلورة محطات المياه الارتوازية تأتى كإجراء احترازي لضمان جودة مياه الشرب وتحسين جودة شبكات المياه والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كان المهندس محمد بدرى محمد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، قد أكد أن الشركة انتهت من تطهير وتعقيم جميع الطرق الرئيسية بمدينة سوهاج وعدد من المصالح الحكومية باستخدام الكلور، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المهندس محمد بدرى محمد، أن قطاع المعامل بالشركة قام بإنتاج عبوات كحول سعة 120 ملى للعبوة الواحدة لإتاحتها للجمهور بسعر التكلفة وذلك لمنع استغلال التجار للأزمات وارتفاع أسعار المطهرات والكحول منذ إعلان الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا ولمواجهة نقص توافر الكحول بالأسواق ، موضحا أن الشركة قامت بتوفير 10 آلاف عبوة كحول تركيز 70% كدفعة أولى للمواطنين، وتم طرح تلك العبوات بمنافذ بيع محافظة سوهاج فى جميع مراكز المحافظة.