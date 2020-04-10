رئيس جامعة بنها: مكافآت تشجيعية للفريق الطبى بالحجر الصحى فى قها

القليوبية نيفين طه

وجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الشكر لأعضاء الفريق الطبى بمستشفى بنها الجامعى المشارك والمنتدب للعمل بمستشفى الحجر الصحى بمدينة قها والذي خصصته وزارة الصحة لأبناء المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد وهم كل من الدكتور إبراهيم عزت، وعماد عطا، بقسمي الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شلبي، وأسماء دسوقي، بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء أحمد صلاح، وأحمد عبد المولى، بقسم الأمراض المتوطنة.

وقال رئيس الجامعة إنه سوف يتم تكريم أعضاء الفريق الطبى فى مجلس الجامعة خلال جسلته القادمة وذلك تقديرا لما قدموه للمرضى خلال فترة تواجدهم فى الحجر الصحى بمستشفى قها فضلا عن صرف مكافاة تشجيعية لهم مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات تاريخية فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأشار السعيد الى دعم الجامعة الكامل للأطباء بمستشفيات بنها الجامعية بصفة عامة والمشاركين في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشفيات الحجر الصحى بصفة خاصة مؤكدا ثقته في ضمائرهم ووطنيتهم لاسيما في تلك الفترة العصيبة التى يمر بها وطننا الحبيب.

وأوضح رئيس الجامعة ان ما تشهده مصر من ملحمة عظيمة في مواجهة الوقاية من الفيروس هو خير دليل على أن الشعب المصري وقياداته على قدر المسئولية، مؤكدا أن اطباء وعلماء مصر أثبتوا أنهم على استعداد تام لمواجهة أي خطر يهدد مصر وشعبها العظيم.

من جانبه قال الدكتور مصطفى القاضى عميد الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات انه تم انتداب 6 أطباء جدد للعمل بمستشفى الحجر الصحى بقها، مشيرا الى ان ادارة الجامعة والكلية حريصة على دعم هؤلاء الأطباء الذين يعتبرون أبطال وجنود في خدمة الوطن.

وشهد محيط مستشفى العزل في قها، بمحافظة القليوبية، احتفال الطاقم الطبي بالمستشفى، والمكون من 80 طبيبًا وتمريض وإدارة وعمال، بانتهاء مهمتهم بنجاح، وخلوهم من أي إصابات بالفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس.

وكان عدد المتعافين في مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، ارتفع إلى 20 شخصًا غادروا على 4 دفعات، شهدها المستشفى خلال الأسبوع الجاري، بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية، وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

وأعلن مستشفى الحجر الصحى بقها المركزى، والمخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، خلو طاقمها بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أى إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، حيث تم إخلاء الطاقم الحالى المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما، فسى العاشرة صباح اليوم الجمعة.

وتسلم العمل طاقم جديد اعتبارا من اليوم ولمدة 14 يوما مقبلة، وهو الأمر الذي استقبله أفراد الطاقم الطبي بالزغاريد والهتافات، مؤكدين أنهم سعداء بنجاح مهمتهم على أتم وجه، مؤكدين عودتهم مرة أخرى لاستكمال المهمة عقب انتهاء مهمة الفريق الجديد.

فيما احتفل المستشفى بخروج حالتين جديدتين ليرتفع عدد المتعافين المغادرين للمستشفى إلى 20 شخصا غادروا على مدار 4 دفعات شهدها المستشفى خلال الأسبوع الجاري بعد ثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلى سلبية وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور عماد عطيا مدرس الحالات الحرجة وعضو الفريق الطبى بالمستشفى، أن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها، هي إبراهيم فوزي وأحمد صديق من أبناء محافظة القاهرة، مشيرا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دورى.



الفريق الطبى المشارك فى اعمال الحجر الصحى بقها (



الفريق الطبى المشارك فى اعمال الحجر الصحى بقها



الفريق الطبى المشارك فى اعمال الحجر الصحى بقها



الفريق الطبى المشارك فى اعمال الحجر الصحى بقها



الفريق الطبى المشارك فى اعمال الحجر الصحى بقها