اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 06:50 م
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رئيس اليمن: نتابع عن كثب التجهيزات الطبية لمواجهة كورونا وسنتجاوز المحنة

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:12 م
رئيس اليمن: نتابع عن كثب التجهيزات الطبية لمواجهة كورونا وسنتجاوز المحنة
إيمان حنا

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أكد الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادي، فى أول تعليق له منذ اكتشاف الإصابة الأولى بفيروس كورونا فى اليمن،  أنه يتابع عن كثب الوضع الصحى فى البلاد بعد إعلان أول إصابة بفيروس كورونا، وفى هذا السياق  أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج  سالمين البحسني،للوقوف على اوضاع المحافظة بمختلف جوانبها.

واطلع على الأوضاع الصحية بالمحافظة والتجهيزات والترتيبات اللازمة والاجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها لمواجهة الاوبئة ومنها فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).

وحث رئيس اليمن، على أهمية اتخاذ التدابير الناجعة لحصر الأفراد المخالطين للحالة المسجلة،اليوم، بالمحافظة وذلك للحيلوله دون الانتشار والرصد والسيطرة الكفيلة بتجاوز هذا الحدث، مؤكداً على اهمية اتباع النصائح والتوجيهات والارشادات الموجهه والمعمول بها من قبل المختصين في وزارة الصحة العامة والسكان وكذلك منظمة الصحة العالمية في هذا الاطار.
 
وشدد  على ضرورة اضطلاع الحكومة واجهزتها التنفيذية المختلفة بواجباتها بدعم من المملكة العربية السعودية بتقديم كافة الاحتياجات.

وقال "سنتجاوز جميعاً والعالم من حولنا هذه الجائحة ليعود الامن والسلام والطمأنينه والاستقرار  المنشود".

من جانبه عبر المحافظ البحسني، عن سروره بهذا الاتصال لاطمئنان فخامة الرئيس على اوضاع المحافظة كغيرها من محافظات الجمهورية، واضعاً فخامته امام الجهود المبذولة والاجراءات المتخذة لمواجهة تداعيات هذه الجائحة التي ولله الحمد لازالت بلادنا بعيدة من اخطارها باستثناء حالة اليوم التي تم رصدها  واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة  في معالجتها وعدم تأثير انتشارها، مشيدا بوعي المواطنين الكفيل بتجاوز هذا  الخطب العارض.
 


اليمن

كوورنا

هادى

رئيس اليمن

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