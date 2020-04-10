اليوم السابع
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رئيس الوزراء اليمنى يشدد على توحيد الجهود لمواجهة تداعيات كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 06:00 ص
رئيس الوزراء اليمنى يشدد على توحيد الجهود لمواجهة تداعيات كورونا رئيس وزراء اليمن معين عبدالملك
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شدد رئيس الوزراء اليمنى رئيس المجلس الاقتصادى الأعلى، الدكتور معين عبدالملك، على ضرورة توحيد الجهود لمواجهة التداعيات السلبية لتفشى فيروس كورونا عالميا على الاقتصاد الوطنى، وأهمية البناء على قرار وقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية للإعلان عن قرارات جديدة تصب فى مصلحة المواطنين فى كافة مناطق اليمن دون استثناء.
جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء اليمني اليوم /الخميس/ اجتماع المجلس الاقتصادي الأعلى، عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)؛ لمناقشة آخر مستجدات التداعيات الاقتصادية المترتبة عن تفشي وباء كورونا عالميا وأثره عل الاقتصاد الوطني، والوضع النقدي والسياسات النقدية الضرورية للحفاظ على استقرار العملة، إضافة إلى وضع التموين الغذائي والدوائي وكيفية توفير وخزن الاحتياطات اللازمة، وأولويات الانفاق العام وكيفية مواجهة النفقات الصحية والاقتصادية.
وأشار رئيس الوزراء اليمني إلى أن استجابة القيادة السياسية لمبادرة وقف إطلاق النار بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، وإعلان تحالف دعم الشرعية، تؤكد جدية والتزام الحكومة الشرعية بتوحيد الجهود في مواجهة مخاطر فيروس كورونا، لافتا إلى وجود حزمة من التدابير والقرارات يجري التشاور بشأنها مع الرئيس عبدربه منصور هادي وسيتم اتخاذها قريبا لضمان الاستقرار التمويني والسعري في الأسواق المحلية، وتقوية قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التداعيات العالمية جراء تفشي فيروس كورونا.
من جانبه تطرق وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نجيب العوج إلى التنسيق القائم لإيجاد برنامج واضح للتسهيلات في الجانب الغذائي والدوائي، في ضوء الأولويات الملحة للمواطنين، مشيرا إلى الاجتماعات التي يتم عقدها مع البنك الإسلامي للتنمية وبقية الشركاء المحليين في هذا الجانب، وما يمكن ان تقدمه الحكومة من تسهيلات لضمان توفير المواد الغذائية الأساسية.
واستعرض وزير النفط والمعادن اليمني اوس العود، تطورات أسعار النفط على المستوى العالمي وأثره عل انتاج وتصدير النفط المحلي.


اليمن

معين عبد الملك

كورونا

فيروس كورونا

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