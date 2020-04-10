اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 08:58 م
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رئاسة مركز الخارجة: تنفيذ خطة عمل لتعقيم كافة المنشآت والمواقع بالمدينة

الجمعة، 10 أبريل 2020 08:01 م
رئاسة مركز الخارجة: تنفيذ خطة عمل لتعقيم كافة المنشآت والمواقع بالمدينة اعمال تعقيم مواقف السيارات بالخارجة
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد ، عن وضع خطة عمل لتعقيم المصالح الحكومية بدءا من اليوم وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى و مديرية الشئون الصحية تم من خلالها تعقيم عدة منشآت تضمنت (المركز الطبى- مبنى محكمة الخارجة - مبنى مديرية الامن- مديرية الزراعة- مديرية الطب البيطرى- موقف الاقاليم بالسبط الشرقى- بنزينة وطنية- موقف المروة) و جارى العمل بتعقيم كافة المنشئات بمدينة الخارجة .

وكانت مديرية الطب البيطرى بالوادى الجديد، عن استكمال تنفيذ أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحكومية والمجمعات والمساجد ، وذلك على مستوى المدن والقرى بالمحافظة بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية المختصة ، حيث جرى الانتهاء من تعقيم مقرات مستشفى ناصر الثورة والوحدة المحلية لقرية الثورة والوحدة الزراعية والجمعية التعاونية والوحدات الخدمية وشوارع قرية الثورة بالخارجة كما تم تطهير قرية المنيرة والمنشآت الخدمية والشوارع بها .

كما جرى الانتهاء من تطهير مجزر قرية الجديدة ومبنى البريد والوحدة الصحية بقرية افطيمة بعزب القصر ومحكمة الداخلة وجمعية تنمية المجتمع بالقصر والوحدة المحلية ونقطة شرطة القصر والوحدة المحلية ومدرسة بقرية البشندى و4 مساجد فى قرية بغاد وقرية جورمشين بباريس والوحدات المحلية بقري الشيخ مفتاح وتنيدة والمعصرة وإدارة التموين بمركز باريس ومكتب بريد تنيدة وبلا والوحدة المحلية لقرى مرزوق ومحطة كهرباء الفرافرة ومكتب بريد الشيخ والى .

وكانت هيئة الخدمات البيطرية انتهت من تطهير حوالى 400 منشأة ومصلحة حكومية فى نهاية شهر مارس الماضى وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بتسخير إمكانيات الوزارة لمساعدة أجهزة الدولة في تطهير كافة المؤسسات الحكومية والممتلكات العامة للوقاية من فيروس كورونا وذلك بالتعاون مع مديريات الصحة والتربية والتعليم و الشباب والرياضة بالمواتير والعمالة والملابس الوقائية أثناء التطهير.


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