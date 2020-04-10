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دكتور انتوني فوسي في مؤتمر ترامب: توفي اشخاص في عمر ال 25 بسبب كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 09:44 م
دكتور انتوني فوسي في مؤتمر ترامب: توفي اشخاص في عمر ال 25 بسبب كورونا
كتبت: نهال طارق

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قال الدكتور انتوني فوسي خلال مؤتمر كورونا اليومي من البيت الابيض انه هناك اشخاص يبلغون من العمر 25 عاما توفوا بسبب الإصابة بعدوى كورونا.

جاءت تصريحات  فوسي عندما وجه احد المراسبين سؤالا الى الرئيس ترامب حول احتمالية ان تعود الدراسة في ولاية فلوريدا التي يرى حاكمها انه من الممكن ان تعود الحياة لطبيعتها في ولاية فلوريدا قبل موعد الأول من مايو.

وفي نفس السياق قال فوسي ، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية ، عندما يتم رفع القيود وظهور الحالات ، "هذا هو المكان الذي تريد أن تكون مواردك قادرة على تحديد أثره وعزله والاتصال به بكفاءة عالية".

قال الرئيس ترامب إنه بينما يأمل في إعادة فتح البلاد في موعد محدد ، فلن يفعل أي شيء حتى يعرف أن البلد سيكون بصحة جيدة. وأضاف أنه لا يريد أن تعود البلاد "ثم تعود" ثم يتعين عليها تطبيق القيود مرة أخرى.

 

"نحن نبحث في موعد. نأمل أن نكون قادرين على الوفاء بموعد معين ، لكننا لن نفعل أي شيء حتى نعرف أن هذا البلد سيكون بصحة جيدة. وقال ترامب: "لا نريد العودة والبدء في القيام بذلك مرة أخرى ، على الرغم من أنه سيكون على نطاق أصغر".

توفي ما لا يقل عن 18002 شخصًا في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا ، وفقًا لإحصاءات جامعة جونز هوبكنز وهناك ما لا يقل عن 484690 حالة إصابة بكورونا
 
حتى يوم الجمعة ، أبلغت جامعة جونز هوبكنز عن 20،740 حالة جديدة و 1،318 حالة وفاة

 


الولايات المتحدة

ترامب

البيت الأبيض

وباء كورونا

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