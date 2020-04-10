دروع واقية تغطى وجوه الأطفال حديثى الولادة فى تايلاند ضد كورونا.. صور

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

حرصت وزارة الصحة التايلاندية على حماية الرضع حديثي الولادة فى البلاد من فيروس كورونا لذا تم تصميم دروع واقية لهم عقب ولادتهم مباشرة لحمايتهم من الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد.

وأظهرت صور نشرتها "رويترز" رضع فى جناح الولادة فى مستشفى "برارام 9" فى العاصمة بانكوك، والدروع الواقية على وجوههم، وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد 33 حالة، والإصابات 2473.



ارتداء الأقنعة الطبية



أطفال يرتدون الأقنعة



أقنعة



دروع واقية



دروع واقية



طفل رضيع يرتدى أحد الأقنعة