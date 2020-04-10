داونينج ستريت : جونسون بدأ للتو فى التعافى ولن يعود للعمل الآن

أ ش أ

قال داونينج ستريت ، مقر رئاسة الحكومة البريطانية ، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون لن يعود مباشرة إلى العمل بعد أن غادر العناية المركزة الليلة الماضية، وصرح المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء للصحفيين بأن جونسون "بدأ للتو" فى التعافى ويتوقف استئنافه لمهامه الرسمية على نصيحة أطبائه، مشيرا إلى أنه ما زال فى حالة معنوية جيدة للغاية، حسبما نقلته صحيفة "الاندبندنت" البريطانية.

وقال المتحدث، الذى لم يحدد موعدا لعودة جونسون، إن وزير الخارجية الأول دومينيك راب ما زال ينوب عن رئيس الوزراء.

وأضاف أنه ليس على علم بأى اتصال مباشر بين رئيس الوزراء وفريق حكومته منذ خروجه من العناية المركزة، كما رفض التكهن بشأن ما إذا كان جونسون سيعود إلى سدة القيادة بحلول يوم 16 أبريل، الموعد المقرر لمراجعة قيود الإغلاق واتخاذ القرار بشأن تخفيفها.

وتابع " لدى وزير الخارجية الأول ومجلس الوزراء كامل السلطة التى يحتاجونها لاتخاذ قرارات مهمة فى الوقت المناسب".

وكان جونسون قد دخل إلى المستشفى يوم الأحد الماضى بسبب استمرار أعراض إصابته بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك قبل أن يدخل العناية المركزة لثلاث ليال بعد تدهور حالته يوم الإثنين.