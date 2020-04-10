خروج ممرضتين من الحجر الصحي بأسوان عقب تعافيهما من الكورونا

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

خرجت اليوم الجمعة، ممرضتان من الحجر الصحي بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، عقب تعافيهما من تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" خلال تأدية عملهما مع مرضي الحجر الصحي بالمستشفى.

وعقب سحب العينات تبين سلبية الحالتين والتعافي تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا وتم خروجهما من مستشفى أسوان التخصصي.

من ناحية أخرى كانت قد أعلنت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين بمحافظة أسوان منذ ظهور المرض لـ 55 حالة حتى اليوم.

وذكر بيان محافظة أسوان، أن عدد الحالات التى تغيرت نتائجها المعملية من إيجابى إلى سلبى بلغ 6 حالات فى يوم واحد، وإجمالى عدد حالات الشفاء 12 حالة.

وكانت قد أظهرت نتائج تحاليل عينات المرضى بقسم الرعاية المركزة داخل مستشفى أسوان الجامعى، والذين كانوا مخالطين لحالة السيدة التى توفيت نتيجة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، سلبية جميع الحالات المرضية المخالطة للحالة وعدم نقل العدوى لهم، بعد التأكد من نتائج عينات التحاليل النهائية بواسطة مديرية الشئون الصحية بأسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن مستشفى أسوان الجامعى أرسلت عينات تحاليل لـ10 مرضى كانوا محتجزين بقسم الرعاية المركزة خلال فترة تواجد سيدة مُسنة مصابة بفيروس كورونا معهم فى نفس القسم، ثم توفيت عقب نقلها ومحاولة علاجها داخل مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وأظهرت نتائج التحاليل النهائية سلبية جميع عينات المرضى المخالطين، بالإضافة إلى سلبية نتيجة تحاليل 6 من الطاقم الطبى المخالط للحالة أيضاً.

كما خرجت، أمس الخميس، حالتان جديدتان من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهما من الإصابة وتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية، من داخل مستشفى العزل بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة.