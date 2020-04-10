اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 أبريل 2020 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

خروج ممرضتين من الحجر الصحي بأسوان عقب تعافيهما من الكورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 07:52 م
خروج ممرضتين من الحجر الصحي بأسوان عقب تعافيهما من الكورونا مستشفى أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

 

خرجت اليوم الجمعة، ممرضتان من الحجر الصحي بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة، عقب تعافيهما من تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد – 19" خلال تأدية عملهما مع مرضي الحجر الصحي بالمستشفى.

وعقب سحب العينات تبين سلبية الحالتين والتعافي تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا وتم خروجهما من مستشفى أسوان التخصصي.

من ناحية أخرى كانت قد أعلنت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين بمحافظة أسوان منذ ظهور المرض لـ 55 حالة حتى اليوم.

وذكر بيان محافظة أسوان، أن عدد الحالات التى تغيرت نتائجها المعملية من إيجابى إلى سلبى بلغ 6 حالات فى يوم واحد، وإجمالى عدد حالات الشفاء 12 حالة.

وكانت قد أظهرت نتائج تحاليل عينات المرضى بقسم الرعاية المركزة داخل مستشفى أسوان الجامعى، والذين كانوا مخالطين لحالة السيدة التى توفيت نتيجة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، سلبية جميع الحالات المرضية المخالطة للحالة وعدم نقل العدوى لهم، بعد التأكد من نتائج عينات التحاليل النهائية بواسطة مديرية الشئون الصحية بأسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائى بأسوان، أن مستشفى أسوان الجامعى أرسلت عينات تحاليل لـ10 مرضى كانوا محتجزين بقسم الرعاية المركزة خلال فترة تواجد سيدة مُسنة مصابة بفيروس كورونا معهم فى نفس القسم، ثم توفيت عقب نقلها ومحاولة علاجها داخل مستشفى العزل بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، وأظهرت نتائج التحاليل النهائية سلبية جميع عينات المرضى المخالطين، بالإضافة إلى سلبية نتيجة تحاليل 6 من الطاقم الطبى المخالط للحالة أيضاً.

كما خرجت، أمس الخميس، حالتان جديدتان من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهما من الإصابة وتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية، من داخل مستشفى العزل بمستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة.


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار عاجله

تعافي

كورونا

مستشفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

بشهادة "نيوزويك" .. عقار آفيجان اليابانى قادر على هزيمة كورونا في 4 أيام

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

محافظة القليوبية تعلن فى بيان فرض الحجر الصحي على شارع ومنزلين ببهتيم.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

مطار القاهرة يستقبل شحنة مستلزمات طبية من الصين لصالح وزارة الصحة.. صور

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

الأوقاف: من تعمد نقل العدوى فهو قاتل عمدا وإطعام الجائع أولى من حج النافلة

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

نماذج استرشادية لإجراء مشروع البحث لطلاب ثانية وثالثة إعدادى.. تعرف عليها

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

ارتفاع ضحايا فيروس كورونا فى السويد إلى 870 حالة وفاة وإصابة 9685

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 10-4-2020

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

وفاة والد الفنان على ربيع وتشييع جثمانه من الإسماعيلية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة