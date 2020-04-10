خروج حالتين بعد تعافيهما من فيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحى بقها

القليوبية إبراهيم سالم

احتفل مستشفى العزل في قها، اليوم، بخروج حالتين جديدتين، اليوم الخميس، تعافتا من إصابتهما بفيروس كورونا، وتعد هذه هي الدفعة الرابعة التي تخرج من المستشفى على مدار الأيام الماضية بعد تلقيهم العلاج، وثبوت تحول حالاتهم من إيجابية إلي سلبية وسط فرحة من ذويهم وطاقم الأطباء والتمريض داخل المستشفى.

وأوضح الدكتور أحمد سعد خيامي رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى قها للحجر الصحي، أن الحالات التي تقرر خروجها اليوم بعد تمام شفائها، هي إبراهيم فوزي "القاهرة"، وأحمد صديق "القاهرة"، مشيرا إلى أن جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يتم عمل مسحات لهم يوميا لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري.

وتابع "خيامي"، أنه بذلك ييكون قد وصل إجمالي عدد من تم تعافيه من فيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بقها 20 حالة خرجت على 4 دفعات، كان آخرها اليوم، وسط جهود متواصلة من الطاقم الطبي وجميع العاملين الذين تغمرهم الفرحة فور ورود التقارير الخاصة بمن تحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية وتعافوا من الفيروس.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية، تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر تجول المواطنين من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.