اليوم السابع
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حظر تجول جزئى فى العاصمة الروسية موسكو لمواجهة كورونا

الجمعة، 10 أبريل 2020 11:30 م
حظر تجول جزئى فى العاصمة الروسية موسكو لمواجهة كورونا موسكو

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حذر عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، اليوم الجمعة، أن الأوضاع في العاصمة بدأت تتدهور منذ الاثنين الماضي في ضوء الارتفاع الحاد في عدد المرضى المصابين بالاتهاب الرئوي ويحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات حتى قبل تشخصيهم بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/، مما اضطره إلى الإعلان عن فرض نظام التصاريح في المدينة، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا

 


ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن سوبيانين قوله في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "ابتداء من الاثنين الماضي، بدأ الوضع في التدهور. في السابق، كان حوالي 500 شخص يدخلون إلى المستشفيات يوميًا، ولكن اليوم وصل عددهم إلى 1300 شخص".


وأضاف عمدة موسكو أن الأطباء يرون أن هنالك احتمالية كبيرة بأن هؤلاء المرضى مصابين بفيروس كورونا المستجد وفقا للحالة السريرية والتشخيص الإشعاعي.


وفي سياق متصل، أعلن سوبيانين عن فرض نظام التصاريح في المدينة، اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، ضمن إجراءات مواجهة وباء كورونا.


وقال في هذ الصدد "بالطبع، يشمل نظام التنقل والمرور بالتصاريح في المدينة تقييدات وتضييقات إضافية لا محالة. لكن هذا الإجراء لا بديل عنه لا سيما عندما يتعلق الأمر بسلامة وصحة أعداد هائلة من المواطنين، وخاصة في ضوء عدم التزام الجميع للأسف بالتقييدات المفروضة".


وتابع عمدة العاصمة الروسية قائلا: "الأسبوع المقبل، سنبدأ في فرض نظام التصاريح بصورة تدريجية، إذ سيطبَّق هذا النظام في المرحلة الأولى على الذاهبين لأماكن العمل، أما في المرحلة الثانية فسيشمل تحركات أخرى، وإذا استدعت الضرورة فسيتم فرضه أيضا على التنقلات داخل المنطقة الواحدة".


وشهدت العاصمة موسكو، التي يقطنها أكثر من 5ر12 مليون شخص وكانت بؤرة تفشي الفيروس في روسيا، قفزة في حالات الإصابة الجديدة حيث سجلت 1124 حالة ليصل الإجمالي إلى ثمانية آلاف.


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