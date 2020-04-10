اليوم السابع
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الجمعة، 10 أبريل 2020 02:03 م
خالد صلاح
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حصيلة وفيات كورونا اليومية فى إسبانيا تنخفض مجددا وتصل إلى 605 حالات

الجمعة، 10 أبريل 2020 12:30 م
حصيلة وفيات كورونا اليومية فى إسبانيا تنخفض مجددا وتصل إلى 605 حالات محاولة إنتاج لقاح لفيروس كورونا
أ ش أ

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سجلت إسبانيا، اليوم الجمعة، انخفاضا جديدا فى حصيلة الوفيات اليومية، جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث بلغ عدد حالات الوفاة المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية 605 حالات، فى أقل حصيلة تسجل منذ 24 مارس الماضى، وفقا لما أعلنته وزراة الصحة فى البلاد.
 
وبحسب إحصائيات أعلنتها الوزارة، وأوردتها صحيفة "إلباييس" الإسبانية، ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 15 ألفا و843 حالة، عقب تسجيل 605 حالات وفاة جديدة.
 
كما ارتفعت الإصابات المؤكدة بالفيروس فى إسبانيا، لتصل إلى 157 ألفا و22 حالة، عقب تسجيل 4 آلاف و567 حالة إصابة جديدة، بنسبة زيادة بلغت 3%، وهى أقل نسبة زيادة يومية فى الإصابات منذ أن بدأ تسجيل حالات الإصابة بالفيروس فى البلاد.
 
وأشارت الوزارة، إلى أن إجمالى حالات التعافى من الإصابة بالفيروس بلغ حتى الآن 55 ألفا و668 حالة.
 
وكان رئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانشيز، قد حصل أمس الخميس، على موافقة مجلس النواب "الكونجرس" على قراره بتمديد حالة الطوارئ المفروضة فى أنحاء البلاد لمدة أسبوعين إضافيين حتى 26 أبريل، بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.
 
وخلال جلسة النقاش فى المجلس، حول إدارة حكومته للأزمة، قال سانشيز إنه "مقتنع" بأنه، قبل انتهاء فترة التمديد الجديدة، سيتعين عليه أن يطلب من المجلس تمديدا آخر لمدة 15 يومًا، حتى 10 مايو ، قائلا إنه "حينها لن نكون قد وضعنا نهاية لهذا الوباء".
 

اسبانيا

الصحه الاسبانيه

كورونا

فيروس كورونا

وفيات كورونا

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