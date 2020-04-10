اليوم السابع
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جهاز الشروق يزيل التعديات الواقعة على خط المياه الرئيسى المغذى للمدينة

الجمعة، 10 أبريل 2020 02:28 م
جهاز الشروق يزيل التعديات الواقعة على خط المياه الرئيسى المغذى للمدينة ازاله التعديات
كتب أحمد حسن

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أكد المهندس عبد الرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة لإزالة وصلات المياه الخلسة بخط مياه الشرب الرئيسى قطر 500 مم المغذى للمدينة، وذلك بالتعاون مع الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير والمرافق في المدينة.

وقال المهندس عبد الرءوف الغيطى، إن الحملة أسفرت عن إزالة حالات التعدى المتمثلة فى  توصيل مواسير عشوائية لإحدى الجمعيات الزراعية، من خط التغذية القادم من محطة مياه مدينة العاشر من رمضان، على طريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى، لتغذية مدينة الشروق، لتوصيلها دون إتباع الإجراءات اللازمة لشروط التعاقد القانونية.

وأضاف رئيس الجهاز، أن الحملة تمكنت  من تأمين الأجزاء المتعدى عليها بخط التغذية بإضافة صبة خرسانية تمنع إعادة التوصيل، كما تم  تحرير محاضر المخالفة اللازمة حيال المتعدين، تنفيذاً للقانون وفرضاً لهيبة الدولة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه  لن يسمح بوجود حالات تعدٍ على خطوط مياه الشرب، موجهاً بتأمين جميع خطوط التغذية بشتى الطرق، والمتابعة الدورية أولاً بأول لتلك المسارات حفاظاً على المال العام.

وفى سياق متصل، قاد المهندس عبدالرءوف الغيطى، حملة لرفع الإشغالات والمخالفات بمنطقة الإسكان الاقتصادى، حيث تمكنت الحملة من إخلاء ممرات المشاة ومداخل العمارات من العوائق المتمثلة فى تخزين أثاث متهالك ومتعلقات خارج حدود الوحدات السكنية، مما يمثل تعدياً على الملكيات العامة، وتم تحرير محاضر مخالفات لأصحاب الوحدات المتعدين، كما شملت الحملة تكثيف أعمال النظافة داخل المربعات السكنية بالمنطقة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: إن الحملة تضمنت المرور على الأسواق التجارية بمركز خدمات الحى الثانى، ومصادرة الإشغالات المتواجدة أمام المحال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مشيراً إلى أن ذلك يأتى بهدف تحقيق سهولة حركة المواطنين داخل وخارج الأسواق التجارية، والمحافظة على الواجهة الحضارية فى ضوء التطوير المنفذ بالإسكان الاقتصادى.

 

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

ازاله المخالفات

الأسواق التجاريه

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